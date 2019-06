Tidligere i juni forbedret Iuel sin egen norgesrekord på 400 meter hekk, men det har ikke alltid vært like lett.

Hun har lenge slitt med store konkurransenerver, og sier selvbildet har vært dårlig i perioder når hun har hatt dårlige resultater på friidrettsbanen.

– Det er veldig lett å tenke sånn. Jeg blir irritert og sint på meg selv for jeg vet at jeg kan bedre, sier Iuel til TV 2.

Trener Leif Olav Alnes, og treningsgruppen hun er en del av, har hjulpet henne til å snu de negative tankene.

– Leif snakker veldig mye om å skille person og prestasjon, og det er det første jeg hører visst det har gått dårlig. Han har fortsatt troen og liker meg som den personen jeg er. Han tenker ikke at nå må du prestere eller så blir du sparket ut av treningsgruppen, og det er veldig fint.

Teamanalyse

25-åringen trener sammen med Karsten Warholm under Alnes' veiledning, og det er ikke tilfeldig at å være en del av akkurat det laget gir uttelling.

– Man ser at dere virkelig utfyller hverandre bra som team, er konklusjonen etter en laganalyse av Team Warholm gjennomført av sponsoren JobZone. Analysen ble gjort for å finne ut hvor bra Warholm, mamma og manager Kristine Haddal og Alnes fungerer som lag.

I rapporten står det: «Analysen viser at Karsten og Leif Olav fungerer godt sammen fordi de begge er åpne for å teste ut nye ting, noe som passer Karstens behov for frihet og variasjon. Leif Olavs tilbakelente holdning og avslappethet gjør at Karsten ikke føler seg pushet inn i for faste rammer treningsmessig. Kristines struktur bidrar til at hverdagen optimaliseres, slik at Karsten og Leif Olav kan bruke tiden til det de er gode på».

– Jeg tenker når jeg ser dette at dette er en perfekt måte å utfylle manglene jeg har. Det er et drømmescenario for meg, sier Warholm når han blir presentert resultatene.

Han var litt nervøs for hva de skulle vise.

– Både og, men hadde testen slått feil, hadde du ikke sett den, ler han på TV 2s spørsmål.

Testet personlighet

Prosessen innebærer også en grundig personlighetstest.

– Vi ser tydelig at du har behov for å ta plass, kombinert med varmen og positiviteten, sier fagsjef for rekruttering i JobZone, Elin Bjørnerud Hagene, om Warholms profil.

Iuel får også se resultatene fra personlighetstesten til lagkameraten.

– Så står det også at du er villig til å ta en konflikt visst det er nødvendig, sier Iuel før hun blir avbrutt av lagkameraten.

– Jeg er til og med villig til å ta en konflikt visst det er unødvendig, spøker Warholm.