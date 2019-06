Disse tallene mener Frp bør få bilistene til å smile – snudd på hodet siden de rødgrønne

Han avviser at regjeringen har bygd for mye vei i et for stort tempo.

– Nei, vi har ikke bygd for mye vei. Vi har jobbet aktivt for å ta igjen et formidabelt vedlikeholdetterslep og korte ned pendleravstanden slik at folk kan reise på jobb og skole på trygge veier.

Dale er helt sikker på at Frp får nye bompenge-seire, men vil ikke si om det er realistisk med gjennomslag før august da regjeringen skal ha budsjettkonferanse.

Sp: Fakta er at de har satt bompengerekord

Marit Arnstad (Sp) mener dette ikke er uken for å være høye og mørke i Fremskrittspartiet.

– Det har aldri blitt tatt inn mer bompenger enn det som gjøres av Frp nå. Når Senterpartiet gikk ut av regjering var den årlige bompengeinnbetalingen på 9,3 mrd kroner. Nå med Frp i regjering er det i 2019 estimert til å bli 13 mrd kroner i bompengeinnbetaling. Bompengene har altså økt med 40 prosent under Frp sitt styre.

Hun mener de ikke kan lure seg unna bompengetallene.

– Da kan de trikse og mikse med både tall og fremstillingen så mye som de vil, for fakta er at de har satt ny bompengerekord. Det er også helt utrolig at Frp i stedet for å gjøre noe med løftene sine, prøver å skylde på andre parti. Det virker som at de har glemt at de sitter med makten, sier Arnstad til TV 2.

Onsdag vedtar Stortinget tre nye bompengeprosjekter til totalt 15 milliarder.

– I disse forslagene foreslår Senterpartiet et vedtak som sier at dersom prosjektene bli billigere enn antatt, så skal pengene gis tilbake til bilistene i form av reduserte bompenger. Dette stemmer Frp i dag imot. På fredag foreslår Senterpartiet i to konkrete bompengeprosjekt at rett i overkant av 400 millioner skal betales tilbake til bilistene, Frp stemmer imot og tar pengene inn i statskassen. Dette er ikke uken for Frp å være høye og mørk, sier Arnstad.