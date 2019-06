Å kjøre med en taxi er vanligvis ikke en veldig spennende opplevelse. Stort sett er det snakk om de samme grå eller hvite bilene, du knapt klarer å skille fra hverandre.

Men det finnes selvfølgelig unntak. Tar du turen til Kristiansund vil du se et tydelig bevis på akkurat det.

Bilen til John-Kristian Hjellnes har nemlig for lengst blitt lokalkjendis i området. Og det er ikke spesielt vanskelig å forstå.

The Maiden Taxi

Taxien er nemlig tapetsert med Iron Maiden-effekter, bandet John-Kristian har hatt stor lidenskap for helt siden 12-års alderen.

– Det begynte med et lite Iron Maiden-klistremerke i bakruta på min forrige bil. Ettersom jeg spilte mye Maiden-musikk, ble jeg bare kjent for å være «Maiden-taxien». Derfor bestemte jeg meg for å ta den helt ut på den nye bilen, forteller 49-åringen fra Kristiansund.

Og nettopp det kan vi trygt fastslå at han har gjort. Bilen, som i utgangspunktet er en helt vanlig Mitsubishi Outlander PHEV, er helfoliert blå – med ulike Maiden-effekter.

Blant annet er hele bakskjermen på høyre side foliert med motivet fra Live After Death-albumet fra 1985. Det samme temaet speiles på innsiden.

– Det er folie for over 35.000 kroner, og jeg er vanvittig fornøyd med resultatet, sier sjåføren på Norges eneste Maiden-taxi.

Her er det er ikke like mye som minner om en Mitsubishi Outlander PHEV – som i utgangspunktet er en nokså beskjeden bil.

Alf har kjørt taxien over én million kilometer

Patent på navnet

John-Kristian forteller til Broom at det ikke går én dag uten at favorittbandet spilles på full guffe i bilen.

– Jeg må ha en dose Maiden om dagen ja. Så varierer det litt hvor lang dosen blir. I helgene blir den som regel rimelig lang, det vil si hele dagen.

John-Kristian og The Maiden Taxi har også en egen Facebook-side med rundt 500 følgere.

Lidenskapen for bandet er faktisk så stor at John-Kristian ikke vil ta sjansen på at andre skal stjele navnet på taxien hans. Derfor har 49-åringen gått seriøst til verks, og sikret seg patent på navnet «The Maiden Taxi».

– Det stemmer! Jeg søkte Patentstyret og fikk godkjent søknaden. Inntil videre har jeg patent og enerett på navnet i Norge.

– Hva koster egentlig noe sånt?

– For patent i Norge betalte jeg 8.000 kroner, pluss en årlig avgift på 1.200. Det er det selvfølgelig verdt, smiler John-Kristian.

I taxien til Erlend (27) betaler du turen med glede

Kunder i ekstase

Sammen med en rekke Iron Maiden-elementer, både utenfor og inni bilen, understrekes naturligvis taxi-turen ved å spille låtene underveis – på maks volum. At vi snakker om en potensiell «Run to the Hills»-opplevelse, er det derfor ingen tvil om!

– Hva sier egentlig kundene?

– Enkelte er helt over seg, og responsen er utelukkende positiv. Både eldre og unge syns det er kjempekult, men jeg har funnet ut at det stort sett er folk på min egen alder bilen appellerer best til.

Inntil videre sitter Mitsubishi sitt standard Rockford Fosgate premium musikkannlegg i bilen.

John-Kristian forteller videre at enkelt kunder ber ham stoppe utenfor en minibank, slik at de får gitt litt ekstra tips.

– Det er veldig hyggelig, og fantastisk å se at så bra musikk engasjerer. Iron Maiden har vært med meg helt siden barndommen, og ligger i ryggmargen. At jeg kan omgås favorittbandet så nært også på jobb er jo veldig moro, legger han til.

– Du kjører ikke Iron Maiden-tvang i bilen, eller?

– Hehe, neida. De som ikke ønsker det, skal naturligvis få slippe. Men så langt er det veldig mange som ser ut til å bli inspirert og vil høre litt sikkelig musikk!

Tomm (69) kjører Norges råeste taxi

Mitsubishi-freak

John-Kristian har kjørt taxi i snart 15 år, og innrømmer at han har et helt spesielt forhold til Mitsubishi.

Snart skal disse skiltene monteres permanent.

– Jeg har kjørt både Ford, Volvo og Mercedes tidligere, men jeg foretrekker helt klart Mitsubishi foran dem. Bilen jeg har nå er min 17. Mitsubishi, og jeg er veldig fornøyd.

– På hvilken måte da?

– Jeg syns Mitsubishi leverer bra kvalitet, dessuten får du god plass og firehjulstrekk til en rimelig pris, sier John-Kristian, som ikke overraskende har sikret seg det personlige skiltet «MAIDEN».

– Det er selve prikken over i-en. Ettersom jeg leaser bilen, får jeg ikke lov til å montere det ennå. Derfor har jeg bestemt meg for å kjøpe opp bilen, slik at MAIDEN kan pryde skiltene også, avslutter taxisjåføren, som antagelig er minst like kjent som Solskjær i Kristiansund om dagen…

Se flere bilder av Norges eneste "The Maiden Taxi":

