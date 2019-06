I år, som i fjor, skal TV 2 sørge for sommerstemning og kveldsunderholdning fra hovedstaden med en ny sesong God sommer Norge.

Fra 29. juli til 23. august skal fire programlederpar lede hver sin uke fra glass-studioet på Aker brygge. Første par ut, i uke 31, er Petter Pilgaard og Katarina Flatland.

Mens Flatland er godt vant med å lede TV-programmer på direkten, blir dette første gang for Pilgaard. Da er makkeren god å ha.

– Jeg regner jo med at Katarina må redde meg litt underveis. Hun er den stødige, mens jeg er et «wildcard». Jeg tror vi blir et bra par, sier Petter muntert når TV 2 møter ham under promoinnspillingen på Aker brygge.

– Jeg tror vi kommer til å få det veldig, veldig gøy, sier Flatland.

UKE 31: Petter Pilgaard og Katarina Flatland skal åpne ballet. Foto: Espen Solli / TV 2

Skal jobbe med idolet

Neste par ut, i uke 32, er Desta Marie Beeder (31) og Jon Hartvig Børrestad (41). I uke 33 tar Bjarne Brøndbo (54) og Linn Wiik (34) over stafettpinnen.

UKE 32: Jon Hartvig Børrestad og Desta Marie Beeder skal lede andre uke av God sommer Norge. Foto: Espen Solli / TV 2

Wiik er svært fornøyd med å få akkurat Brøndbo som partner i år.

– Bjarne Brøndbo er jo et barndomsidol for meg. Hver eneste sommer spilte DDE i hjembygda mi, og da sto jeg alltid fremst og kunne alle låtene utenat. Så det å få jobbe med Bjarne, det er kjempestort, sier hun.

UKE 33: Linn Wiik og Bjarne Brøndbo skal lede tredje uke av God sommer Norge. Foto: Espen Solli/ TV 2

Se intervju med alle programlederne i videoklippet øverst i saken.

Planlegger stunt

Paret som avslutter det hele i uke 34 er Markus Bailey (26) og Julie Strømsvåg (38). Programlederparet har allerede lagt hodene i bløt for å finne ut hvordan de skal toppe Linn Wiiks elleville babyavsløring på direkten i fjor.

– Kanskje jeg skal få meg en ny tatovering på direkten? Jeg kan få en tatovering av Julie. Det hadde vært gøy, sier Bailey entusiastisk.

– Vi har drodlet litt på hvordan vi skal gjøre ting litt annerledes, og den første ideen var: «Vi kan tatovere hverandre!». Hvis han vil ha en tatovering av meg, så må han gjerne det, men jeg tror ikke at jeg kommer til å tatovere fjeset hans på meg, sier Strømsvåg og ler.

UKE 34: Markus Bailey og Julie Strømsvåg leder den siste uka med God sommer Norge i år. Foto: Espen Solli / TV 2

Skal ut i landet

Selv om studioet er på Aker brygge, skal God sommer Norge også ta turen ut i Norges kriker og kroker. Dette sørger blant andre TV 2-profilene Vår Staude (52), Kristina Kvistad Hustad (30) og Kadafi Zaman (45) for.

Svein Østvik (58), for de fleste kjent som Charter-Svein, skal også ut på tur – på sin første norgesferie. 58-åringen skal dog ikke ligge på latsiden. Han vil gjerne hjelpe til, og tar ethvert oppdrag på strak arm.

SKAL HJELPE TIL: Svein Østvik skal reise rundt i Norge og hjelpe til der det trengs. Foto: Espen Solli/ TV 2

God sommer Norge oppfordret derfor det norske folk til å hyre inn Svein, noe som fikk enorm respons. 15.000 henvendelser har strømmet inn, hvor Svein blant annet er ønsket som toastmaster, begravelsesagent, fotballkommentator, å male hus, hoppe i fallskjerm og mye mer.

God sommer Norge har premiere 29. juli klokken 20.00 og vil gå hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag frem til 23. august på TV 2.