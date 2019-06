Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Vet ikke om dere kan hjelpe meg. For tiden har jeg en Subaru Outback 2010 mod.

Kjenner dere noe til dette merket? Folk jeg snakker med sier dette er en fantastisk bil. Men når jeg kjører hestehenger med en hest i, trekker bilen utrolig tungt.

Den kan trekke 1.700 kg. Prøvde en 2016-modell. Den kunne bare trekke hundre kilo mer. Hva slags bil vil du anbefale meg å kjøpe?

Den må trekke opp til 2.000 kilo. Den må være driftssikker og helst gjerrig på drivstoffet.

Jeg vil ikke ha en dyr bil siden økonomien ikke tåler det. Håper dere kan hjelpe meg da j eg ikke har det minste peiling på bil. Hilsen Nina 😊

Benny svarer:

Hei Nina, klart jeg kan hjelpe!

Driftssikker bil, lavt forbruk, krefter til å trekke en hestehenger – og den skal ikke være dyr. Det er jo et konkret og godt utgangspunkt.

Jeg tenker at det smarteste her er å se etter en bil med relativt kraftig dieselmotor. Dieselmotorer er generelt sterkere enn bensinmotorer. Du vil ha kreftene der du trenger dem mest, på relativt lave turtall. Du bør også ha en bil med firehjulstrekk.

Jeg tror vi skal se bort fra alt som smaker av premium-SUV. Da betaler du mer i utgangspunktet, du får også en bil som kan være kostbar å reparere når noe går i stykker.

En solid og litt grovbygget bil tror jeg vil passe ditt bruk best. Du må kanskje gå litt på akkord med komfort, og du får ikke de hvasseste kjøreegenskapene. Men som med så mye annet her i livet: Du kan ikke alltid få i både pose og sekk.

Jeg tenker det kan være lurt å konsentrere seg om japanske eller koreanske biler her. Og da gjerne noe ikke "alle andre" vil ha. Da gjør du de beste kjøpene.

For å starte med tre store og svært solide biler: Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero og Toyota Landcruiser. Alle disse er gode biler, med få kjente svakheter. Men til rimelig pris blir de ganske mange år gamle, og de vil også ha mange kilometer på telleren. Derfor er det veldig viktig å sjekke disse nøye før kjøp. Men de er svært gode trekkbiler.

Honda CR-V med dieselmotor kan være et alternativ. Det er også siste generasjon Mitsubishi Outlander med dieselmotor. Den utgaven har havnet fullstendig i skyggen av ladbare Outlander PHEV. Det gjør at du kan gjøre svært gode kjøp på Outlander diesel. Det er også en praktisk bil, med mulighet for sju seter.

Trekke henger? Dette slurver mange med

Hyundai Terracan er en solid offroader – og en ganske glemt bil i bruktmarkedet.

Sjekke godt før kjøp

Hyundai Santa Fe har også blitt en glemt bil. Det samme gjelder storebror Terracan, som egentlig er nær Patrol/Pajero/Landcruiser i bilklasse. En stor og solid bil, med kraftig dieselmotor. Her får du virkelig mye bil for pengene i bruktmarkedet.

Forrige generasjon Nissan X-Trail er også i kategorien "solid bil". Suzuki Grand Vitara er et annet alternativ. Den får du rimelig nå, og den har en konstruksjon og et 4x4-system som tåler tunge lass.

Jeg håper dette ga deg litt inspirasjon til å velge bil. Husk at du må sjekke godt før du kjøper. Vi snakker her biler som er noen år gamle og som sikkert har gått et godt stykke. Hvis du kjøper fra forhandler, må du be om å få se en tilstandsrapport. Her er det også muligheter for å få garanti, det er smart!

Kjøper du fra en privatperson, vil jeg si at det er et must at bilen har en test fra NAF eller et verksted. Sjekk også at den har blitt fulgt opp på servicer. En så ny EU-kontroll som mulig er også viktig.

Da ønsker jeg deg lykke til med ny hestetransport!

LES MER: Dette er billig bruktbil med 4x4

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Se video: Dette er en legendarisk offroader