Året er 1963. Lille Norge er så smått på vei opp og fram. Bilkjøp uten kjøpetillatelse er nå mulig. Det bygges veier, broer og tunneler. Både Mosseporten og Sørlandsporten ble åpnet det året. To landemerker den dag i dag ...

Bilismen er i ferd med å innta Norge på alvor og bil blir mer og mer alminnelig.

Et sted i Norge henter en stolt familie sin helt nye Volvo Amazon. En flott og elegant vogn, som på tross av at modellen er noen år gammel fortsatt fremstår som ny og moderne.

Den har B18-motor på 75 hestekrefter, firetrinns-girkasse, 12-Volts elektrisk anlegg og helt nytt av året – baklykter med trefarget lykteglass.

Det er med andre ord grunn til å tro at det var en fornøyd familie som kjørte hjem med den fine Amazonen i 1963, mens barna hadde fått streng beskjed om å sitte pent i baksetet og far tente seg en pipe på veien hjem. Det å ha en så flott vogn krever jo en viss stil ...

Byttet Amazon i BMW-cab

Og den gamle Amazonen holder fortsatt både koken og stilen den. I alle fall om vi skal tro Gjermund Røed, som er daglig leder hos Auto Refrance på Åssiden i Drammen, som selger denne bilen.

Volvo Amazon var en staselig bil da den var ny.

– Ja, absolutt! Det er en vakker bil! Dette er faktisk en bil vi fikk i innbytte her i forretningen. Det var en kar fra Sørlandet som kom med den. Jeg tror han hadde noe sånt som 16 veteranbiler jeg, denne byttet han inn i en nyere BMW Z4 cabriolet, forteller den hyggelige bruktbilselgeren.

– Med så mange biler, fikk han jo ikke brukt alle så mye. Så denne Amazonen har hatt et veldig rolig liv de siste årene og har nok stått lagret det meste av tiden, forklarer han.

Han legger også til at bilen er både fin og velholdt.

Bilen er hel og pen både utenpå og inni, men ikke i utstillingsstand. Faksimile fra Broommarked.no

– Ja, ja. Absolutt! Den her fått ny lakk i originalfarge for en del år siden, den skal være så godt som rustfri, den er hel og pen innvendig, alt fra taktrekk til dashbordpolstring er i orden her. Ikke 100 prosent strøken og i utstillings-stand, men at den er en veldig hel, fin og pen bruksveteran er ikke å ta munnen for full. Den har også en tidsriktig radio og takgrind, forteller Røed ivrig videre.

– Dessuten både starter den og går som et skudd. Så om du er på utkikk etter en hel og grei veteranbil som allerede er klar til sommerens mange biltreff, ja så står den her, ler han.

Bare ti slike biler i Norge?

Ryktene vil også ha det til at grå-fargen er spesiell.

– Ja, ikke skyt meg om det er feil, men jeg har latt meg fortelle at det ble solgt kun 10 biler med denne fargen her i Norge.

Han forteller også at responsen på den gamle Volvoen ikke har latt vente på seg.

– Nei, det har vært mange som er nysgjerrige på denne. Enn så lenge er den ikke solgt, men det er grunn til å tro at den finner en ny eier i ganske nær framtid.

– Vi handler jo mest med helt alminnelige og nyere bruktbiler, men vi synes også at det er gøy med noe som vekker gode minner. Så vi pleier å ha noen litt morsomme ting innimellom hverdagsbilene også. Slik som for eksempel denne Amazonen. Bilen er jo nærmest en tidsmaskin, avslutter han.

Så får vi bare håpe at den "gamle grå" finner en ny eier som både tar godt vare på den og også bruker den litt. Slik at vi andre også får nyte synet av den staselige bilen.

Vi gjør oppmerksom på at Broommarked.no og Broom.no har samme eier.

