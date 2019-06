– Han kom alltid tilbake nydusjet og med nye klær

En annen miljøarbeider, på et annet asylmottak der en av de andre fornærmede bodde, forteller også om hyppige besøk fra Ludvigsen. Miljøarbeideren vet ikke sikkert om Ludvigsen noen gang møtte den fornærmede under disse besøkene.

– Det var superviktig at ungdommen fikk prate med institusjonen Fylkesmannen, særlig hvis det var feil i sakene deres, men at han skulle dukke opp i egen person, syntes jeg var rart, sier han.

Miljøarbeideren forklarer at han tok opp bekymringen rundt Ludvigsen flere ganger med sin nærmeste leder.

Lederen var ikke enig i at det fantes grunn til bekymring, ifølge vitnet.

– Jeg fikk beskjed om at dette er fylkesmannen, og at man ikke kunne sette spørsmålstegn ved ham, sier han.

Involvert i enkeltsaker

Det andre vitnet i saken, regiondirektør Dulo Dizdarevic i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Nord, bekrefter at Ludvigsen ved to anledninger har involvert seg direkte i bosettingen av to asylsøkere.

Den første gangen var for nettopp 25-åringen. I retten blir det vist frem en rapport om bosettingen.

Der stilles det spørsmål om hva som er viktig for at asylsøkeren skal trives der han bor.

«At han får bo i Oslo slik at han kan ha jevnlig kontakt med fylkesmann Svein Ludvigsen», lyder svaret.

«Hvor viktig er slekt/venner?», er neste spørsmål. «Har ingen slektninger i Norge. Men viktig for han å ha kontakt med ovennevnte person», er svaret.

Et vitne fra flyktninghjelpen i Tromsø bekrefter at 25-åringen ønsket seg Ludvigsen som verge da han skulle bosettes.

– Ofte på kveldstid

Et annet vitne i saken, regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat Nord, forteller at Ludvigsens praksis knyttet til tilsyn ble lagt godt merke til, fordi den skilte seg ut.

– Fra de andre fylkene, både Nordland og Finnmark, kom det anmeldte og uanmeldte tilsyn, men det kom alltid to personer. I Troms var det en blanding av at Ludvigsen kom sammen med andre, samt at Ludvigsen kom alene på kveldstid, forklarer han.

Videre fredag skal det føres en rekke vitner som har jobbet på ulike institusjoner der de fornærmede har bodd.

Det er satt av totalt elleve dager til rettssaken. Dersom Ludvigsen, som altså nekter straffskyld etter hele tiltalen, blir funnet skyldig, risikerer han inntil tolv års fengsel.