Hvert år i Norge fødes 10-15 babyer med ubestemmelige kjønn.

De fleste blir operert til jenter, fordi det er enklere å konstruere kvinnelige kjønnsorganer enn mannlige.

Nå ber flere fremtredende Ap-politikere regjeringen om å forby kjønns-normaliserende operasjoner, før barn kan bestemme over dette selv.

– Det er feil at voksne skal ta et valg på barnets vegne ut fra hvilket kjønn barnet skal ha. Vi vet at dette ofte blir feil. Vi lytter til FN som sier det nærmest er et overgrep mot barn og denne praksisen må vi få slutt på, sier Anette Trettebergstuen til TV 2.

I et skriv fra FN i 2017 problematiseres inngrepene, og de anses som mulige brudd på menneskerettighetene.

I skrivet anbefaler FN at det blir forbudt å gjennomføre slike inngrep på barn uten deres viten og vilje.

Vil ikke fastsette aldersgrense

Arbeiderpartiet mener barna selv må få bestemme om de skal opereres. Operasjoner det ikke er mulig å omgjøre.

– Det er feil av meg å peke ut en aldersgrense, men det er noe departementet og fagfolk må se på, sier Trettebergstuen, som er leder av partiets kvinnenettverk.

KVINNEPOLITISKE TALSPERSON: Anette Trettebergstuen under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo. Foto: Pedersen, Terje

Friske barn

Arbeiderpartiet får støtte fra Ingvild Endestad, som er leder i FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Dessverre opererer vi barn som er altfor små til å mene noe selv, for at de skal passe inn i samfunnets forventninger om hvordan kropper skal se ut. Det skjer selv om det er helt friske barn med friske kropper, sier Endestad til TV 2.

– Noen barn har et sterkt forhold til egen kjønnsidentitet, andre har det ikke, men barna må være store nok til å ta beslutningene om egen kropp.