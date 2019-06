Toronto Raptors vant sitt første NBA-sluttspill

Med bare 183 centimeter på strømpelesten var det VanVleet sine avgjørende trepoengere i den fjerde perioden som ble tungen på vektskålen for Toronto Raptors. VanVleet satte fem trepoengere, scoret 22 poeng totalt og var banens gigant, til tross for hans høyde, i den sjette finalekampen i Oakland.

– Det er helt vanvittig. Helt utrolig, sa VanVleet kort etter kampen. I tillegg til 22 poeng, spilte VanVleet meget godt forsvar på Steph Curry, som kun scoret 21 poeng. Det gjorde VanVleet etter å ha sydd sju sting i ansiktet og uten en tann etter en albue han fikk i ansiktet tidligere i finaleserien.

Da alle 30 NBA-lagene skulle velge sine største talenter til sin klubb gjennom 2016-draften, var det ingen som valgte å ta sjansen på Fred VanVleet. Likevel ble han signert av Raptors i etterkant, og har gjort sakene sine meget godt siden den gang.

114–110 over Golden State Warriors i Oracle Arena gjør at Toronto Raptors med det har vunnet sin første NBA-tittel gjennom klubbens 24 år lange historie.

Men det kunne sett svært annerledes ut, for Warriors hadde matchball i kampen på tampen.

For med 15 sekunder igjen av kampen ledet Raptors 111–110. Warriors valgte å sende to mann på Kawhi Leonard, som kastet vekk ballen for gjestene. På det påfølgende angrepet fikk Steph Curry stå relativt upresset og skyte en trepoenger, men han bommet. Tre straffekast senere var seieren et faktum for Raptors.

Nevnte Leonard spilte en glimrende finaleserie og ble kåret til finaleseriens mest verdifulle spiller etter kampen. Han endte finaleserien med snitt på 30,5 poeng, 6,0 målgivende pasninger og 5,2 returer.

GIGANTEN: Kawhi Leonard var finaleseriens beste spiller. Foto: Ezra Shaw

Kjempeåpning for Lowry

I tidenes siste kamp i Oracle Arena åpnet Kyle Lowry vanvittig godt for Raptors og scoret lagets elleve først poeng på to minutter. Gjestene fra Toronto åpnet med å sette fem av seks trepoengere. Etter de første tolv minuttene var det Raptors som var i føringen 33–32.

Lagene fortsatte å følge hverandre tett i den andre perioden. Raptors' store stjerne Kawhi Leonard, som har herjet i sluttspillet, pådro seg sin tredje feil med 35 sekunder igjen av perioden og hadde – til han å være – en uvanlig svak førsteomgang med bare ni poeng. Raptors ledet med tre - 60–57 - til pause.

Skade på nok en nøkkelspiller

Anført av deres to store stjerner i Kevin Durants skadefravær, Steph Curry og Klay Thompson, spiste Warriors opp ledelsen til Raptors i den tredje perioden. Etter sju strake Warriors-poeng var det hjemmelaget som ledet 80–76 midtveis ut i perioden. Så måtte Thompson, med 30 poeng, gå i garderoben grunnet en knesmell. Det skjedde bare tre dager etter at klubbens største stjerne Kevin Durant røk korsbåndet og er ute i over et år.