Fotballryktene: – Aaron Wan-Bissaka vil til Manchester United

Manchester United har allerede bydd om lag 439 millioner kroner for høyrebacken, men Crystal Palace vil ikke vurdere tilbud på under 50 millioner pund, som tilsvarer om lag 549 millioner kroner. Crystal Palace vurderer 21-åringens verdi til om lag 769 millioner kroner. Det hevder Sky Sports.

Independent melder at Liverpool ikke lengre planlegger å gjennopplive en avtale med Lyons Nabil Fekir, til tross for ryktene i Frankrike.

Sportsdirektør i Juventus, Fabio Paratici har reist til Manchester United-kontoret i London for å snakke ansikt til ansikt om den potensielle overgangen til Paul Pogba. Det melder Sky Sports.

Manchester Uniteds Romelu Lukaku har gått med på de personlige vilkårene med Inter Milan. Ifølge Metro kan 26-åringen tjene om lag 72,5 millioner i bonus i året frem til 2024.

Leicester mener Harry Maguires prislapp er på om lag 988 millioner kroner, noe som setter Manchester Citys forespørsel på vent. Det melder Mail.

Ifølge Cadena SER vil Barcelona-manager Ernesto Valverde la Ivan Rakitic forlate klubben dersom det riktige tilbudet dukker opp.

Arsenal nærmer seg en avtale for Dynamo Dresdens keeper Markus Schubert. Det hevder Independent.

Mirror melder at Manchester Citys Kyle Walker er klar for å signere en ny kontrakt med klubben. Samme avis hevder også at Fullhams Cody Drameh er klar for Bundesliga. 17-åringen skal ifølge avisen til Eintracht Frankfurt.

Borussia Dortmund er interessert i Arsenals Laurent Koscielny, som kan forlate Emirates denne sommeren. Det melder Mail.

Everton og PSG er ifølge Esporte involvert i kampen om å signere brasilianske David Neres fra Ajax.

Bournemouths Ryan Fraser hinter til at han vil bli værende i klubben enda et år til tross for interesse fra Arsenal. Det melder Mirror.

Ifølge ESPN blir Adrien Rabiot kanskje værende i PSG til tross for at han havnet i kulden siste halvdel av forrige sesong.