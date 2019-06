Bekreftet: Sarri er ferdig i Chelsea

Partene har forhandlet siden Maurizio Sarri uttrykte et ønske om å returnere til Serie A i kjølvannet av seieren i Europaliga-finalen.

Se hvordan Chelsea vant Europaliga-finalen øverst!

Etter lengre tids forhandlinger er det nå klart at Sarri forlater Chelsea og overtar som hovedtrener i Serie A-giganten Juventus.

60 år gamle Sarri har skrevet under på en treårskontrakt med Juventus (frem til 30. juni 2022).

Juventus bekrefter ansettelsen av Sarri på sin Twitter-konto. Chelsea bekrefter at Sarri forlater klubben på sine hjemmesider.

– Etter finalen i Europaligaen gjorde Maurizio det klart hvor sterkt han ønsket å vende tilbake til sitt hjemland, og forklarte oss at han ønsket å returnere til Italia for å jobbe der, uttaler Chelsea-direktør Marina Granovskaia.

Maurizio Sarri is leaving Chelsea Football Club to return to Italy and become manager of Juventus. https://t.co/gIeiIp1ZEo — Chelsea FC (@ChelseaFC) 16. juni 2019

– Han mente det var viktig å bo nærmere sin familie, og har foreldre som er eldre som han mente det var viktig å bo nærheten av på dette tidspunktet. Maurizio forlater Chelsea med en stor takk for alt det harde arbeidet han og assistentene gjorde, og for at vi vant Europaligaen og endte på tredjeplass i Premier League. Vi vil også gratulere ham med å sikre seg en ny trenerjobb i Serie A og ønsker ham alt det beste for fremtiden, uttaler Chelsea-toppen videre.

Juventus skriver på sine hjemmesider at Serie A-klubben er henrykt over å få Sarri som sin nye trener, og roser italieneren opp i skyene.

– Han har nettopp avsluttet en utmerket sesong som Chelsea-trener, kronet tredjeplass i Premier League og seier i Europaligaen, skriver blant annet Juventus i sin pressemelding.

På kant med fansen

Grunnen til at det skal ha tatt tid å komme frem til en løsning er uenighet om kompensasjon. Sarri hadde ett år igjen av kontrakten, med opsjon på ytterligere tolv måneder, og ifølge Telegraph må Juventus betale 55 millioner kroner for å hente treneren som skal erstatte Massimiliano Allegri i Torino. Summen kan angivelig stige til 88 millioner.

60 år gamle Sarri skal ha uttrykt et ønske om å returnere hjem til Italia flere ganger i løpet av sesongen, og det er ikke vanskelig å se for seg at muligheten til å trene Juventus er noe som appellerer. Derfor gir overgangen mening for alle parter.