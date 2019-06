Hovland med sterk start i US Open - ligger likt med verdenseneren

GRUNN TIL Å GLISE: Amatøren Viktor Hovland har åpnet forrykende i US Open. Foto: Harry How

Viktor Hovland (21) kom på en delt 16. plass i første runde av US Open etter å ha levert en sterk prestasjon. Han endte på to under par.