Det John Fredriksen-eide tankskipet «Front Altair» sto torsdag i brann i Omanbukta, etter at det skal ha blitt utsatt for et angrep.

Også skipet «Kokuka Courageous» ble angrepet torsdag. Ingen ble skadet i angrepet.

Anklager Iran

USAs utenriksminister Mike Pompeo har anklaget Iran for å stå bak angrepet. Natt til fredag frigir det amerikanske militæret en video de hevder viser medlemmer fra Irans revolusjonsgarde som fjerner en sprengladning fra oljetankeren «Kokuka Courageous» .

SKADE: Dette bildet, frigitt av det amerikanske forsvaret, viser skader på oljetankeren Kokuka Courageous.

Bare få timer før avviste Iran anklagene «kategorisk», ifølge nyhetsbyrået AP.



Ifølge nyhetsbyrået har Iran tidligere brukt lignende type innretning mot skip i 1987-1988.

– USA og det internasjonale samfunnet står klar til å forsvare våre interesser, inkludert retten til å navigere fritt, sier talsperson for det amerikanske forsvaret, Bill Urban.

Sendte skip

Som følge av angrepene har det amerikanske marinen sendt jageren USS Bainbridge til området.

Begge de to angrepne skipene skal ha båret last på vei mot Japan. Angrepet kom samme dag som Japans statsminister Shinzo Abe var på besøk i Iran. Han besøkte landet i et forsøk på å lette på den spente situasjonen mellom Iran og USA.

Sjøfartsdirektoratet har rådet norske skip til å holde god avstand til iransk farvann.