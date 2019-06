Karsten Warholm utklasset konkurrentene, hadde superbein, og sprang sitt livs løp. Det var først da han skulle opp ei trapp for å bli intervjuet at det smalt i den venstre leggen.

– Jeg fikk skikkelig krampe. Det er så j.. vondt, sier Warholm, som hadde problemer med å gå etter løpet.

– Går fort over

Men ifølge Warholm er han godt kjent med en lignende krampe.

– Jeg fikk det første gangen jeg løp her på Bislett, og da lå jeg bak her og gråt av smerte. Men det er ikke noe farlig. Det går vanligvis fort over, sier han.

Mens han blir intervjuet av TV 2 kommer landslagslege Ove Talsnes bort for å hjelpe den ferske europarekordholderen.

– Jeg er ikke bekymret, sier han.

Men trener Leif Olav Alnes er kjent for å være meget forsiktig med alt som smaker av skade hos sin elev. Han utelukker ikke at det kan bli forandring i planene hvis krampen sitter lenge i.

– Han skulle etter planen løpe en 400 meter flatt i Ostrava, men nå vil jeg se an hva som skjer med leggen før vi bestemmer oss. Det var ikke planen at han skulle få krampe her, sier Alnes til TV 2.

Tenker langsiktig

Erkerivalen Abderraham Samba har også slitt med flere småskavanker den siste tiden. Og hans svenske agent er tydelig på at Diamond League-stevnene blir nedprioritert ved det minste tegn til smårusk i kroppen.

– Samba tenker mest på VM på hjemmebane i høst. Han tar nok ingen sjanser, og holder seg i ro hvis han ikke er hundre prosent, sier Daniel Wessfeldt.

Dermed er det i det blå hvor lenge det går før vi får se Warholm måle seg mot Samba i årets sesong.

– I utganspunktet har vi tenkt en lengre treningsperiode sånn midt i mellom tingene, men Karsten skal nok få lov å konkurrere det han vil, sier Alnes.

Warholm var så høyt oppe at han nesten var med på å snakke høyt om verdensrekorden.

– Jeg har så lyst å si at det ligger litt oppi her, sier han og slpår seg på hodet.

– Men jeg vet hva Leif kommer til å si hvor jeg sier noe om det, ler han.

Krampa i leggen la ikke en demper på kjevemusklene. Warholm spøkte med at det kom til å bli en kort natt.

– Det blir fest i Nydalen. Det er bare å komme. Gå etter lyden, ler han.