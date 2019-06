Etter en debatt på flere timer torsdag, hvor en rekke stortingsrepresentanter fra Ap og SV gikk på talerstolen, ble det natt til fredag votert over regjeringens forslag til å endre abortloven.

105 representanter stemte for forslaget, mens 64 stemte mot.

I forkant var det ventet at både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kom til å stemme imot egen overbevisning for å sikre flertall for lovendringen.

– Det er som forventet. Med denne lovendringen må flere kvinner møte i nemd. Erna fikk en flertallsregjering, norske kvinner fikk sin selvbestemmelse innskrenket, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til TV 2.

Behandling i nemd

Stortingets vedtak innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i en nemnd. I regjeringsforhandlingene på Granavolden, fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for dette.

Opposisjonen gikk til kraftig angrep på regjeringspartiene under den opphetede debatten.

– Mer opptatt av makt enn politikken

Torsdag var det mange som hadde møtt opp utenfor Stortinget for å demonstrere mot lovendringen.

– Jeg vet jeg ikke blir sett eller hørt, men jeg skal gjøre alt jeg kan, sier Christina Fraas, en av demonstrantene.

– Det vi viser ved å være her er at dette ikke er ok. Erna Solberg viser her at hun er mer opptatt av makt enn av politikken, sier hun.

Venstres helsepolitiker Carl-Erik Grimstad innrømmet at den massive motstanden fra kvinnebevegelsen har gjort inntrykk på ham, melder NTB.

– Personlig tilhører kamp for abortloven en del av min politiske oppvåkning, sa han.

Han viste imidlertid til at det medisinske fagmiljøet i Trondheim som gjennomfører fosterreduksjoner i Norge, ønsket lovendringen.