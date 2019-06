Den amerikanske skuespilleren Cuba Gooding Jr. (51) meldte seg for politiet i New York torsdag.

Det bekrefter New York Police Department til People.

Skuespilleren er anklaget for å ha befølt en kvinne på et utested på Manhattan i New York søndag kveld.

Politiet har ønsket å avhøre Gooding siden mandag.

Ifølge People er det ennå ikke klart hva Gooding will bli siktet for.

Overvåkningsvideo

Avisen The New York Times skriver at en kvinne har fortalt politiet at skuespilleren befølte brystene hennes på et navngitt utested på Manhattan.

En politikilde sier til avisen at politiet kan bekrefte kvinnens historie ved hjelp av overvåkningsbilder fra utestedet.

Ifølge Page Six hevder kvinnen, som er i 30-årene, at skuespilleren var svært beruset da det skjedde.

Avviser anklagene

Goodings advokat sier til The New York Times at skuespilleren avviser anklagene, og han mener derimot at videoopptaket vil frikjenne Gooding.

Skuespilleren har selv uttalt seg til TMZ om saken, og der avviser han at han har befølt noen.

– Det er et videoopptak som viser hva som virkelig skjedde. Det er det viktigste. Jeg var på et utested, jeg møtte mange mennesker og tok bilder, så dro jeg, sier han til TMZ.

Han uttaler også at han stoler på rettssystemet.

Gooding startet sin skuespillerkarriere på 80-tallet. I 1997 vant han en Oscar for beste birolle for sin innsats i filmen «Jerry Maguire».

En av hans siste roller var som O. J. Simpson i serien «The People v. O. J. Simpson: American Crime Story» fra 2016.