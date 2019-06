Det John Fredriksen-eide tankskipet «Front Altair» sto torsdag i brann i Omanbukta, etter at det skal ha blitt utsatt for et angrep.

Sjøfartsdirektoratet råder norske skip til å holde god avstand til iransk farvann. Alle de 23 ansatte om bord kom seg trygt vekk, og er nå på vei hjem.

Også skipet «Kokuka Courageous» ble angrepet torsdag. Også her kom de ansatte seg vekk uskadd.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier torsdag kveld at det er Iran som er ansvarlig for angrepene i Omanbukta.

– Dette er basert på etterretningsinformasjon, våpnene som er brukt, behovet for ekspertise i forbindelse med angrepet, nylige lignende angrep fra Iran, samt det faktum at ingen andre grupper i området kunne gjennomført et så profesjonelt angrep, sa Pompeo til oppmøtte reportere under en pressebrief torsdag kveld.

Begge de to angrepne skipene skal ha båret last på vei mot Japan. Angrepet kommer samme dag som Japans statsminister Shinzo Abe var på besøk i Iran. Han besøkte landet i et forsøk på å lette på den spente situasjonen mellom Iran og USA.