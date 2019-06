Artikkelen oppdateres!

Bislett Games direkte

Henrik Ingebrigtsen ble nummer fire på 3000-meteren med ny norsk rekord 7.36,85 under Bislett Games torsdag.

Selemon Barega (Etiopia) var klart best med 7.32,17. Ingebrigtsen avsluttet meget bra og løp råsterkt på slutten.



Ingebrigsten avsluttet meget bra og løp råsterkt på slutten. Storebror Ingebrigtsen var vraket fra drømmemila, og han var i motsetning til sine yngre brødre Jakob og Filip satt til å løpe 3000 meteren under Diamond League-stevnet i Oslo.

Tidligere denne uka sa 28-åringen at han gikk for å slette norgesrekorden til Marius Bakken på 7.40,77 fra 2001. Da måtte han samtidig slå sin egen personlige rekord med rundt to sekunder. Ingebrigtsens bestenotering lød på 7.42,19.

28-åringen har trøblet med skader i sesongoppkjøringen, men har merket en bedring i kroppen i det siste. Han sikter på å komme på nivå med sine yngre brødre inn mot friidretts-VM i Doha i september/oktober.

– I dag var jeg heldig med mye. Det gikk sent i starten, og det passet meg egentlig bra. Det var ikke flaks, men det er lov å være litt heldig, gliste Ingebrigtsen til NRK etter den nye norske rekorden.

– Jeg haltet litt fra 1000 meter fra mål, men jeg følte meg lett likevel. Jeg klarer ikke å kjøre steget gjennom 100 prosent. Kroppen føles veldig bra, mente han.