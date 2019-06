Michael Jacksons eldste sønn, Prince Jackson (22), tok med seg kjæresten på den røde løperen for første gang.

Han og Molly Schirmang (21) poserte for fotografene da de gjestet en veldedighetsgalla i Los Angeles onsdag, skriver People.

Paret har vært kjærester i omtrent to år, men dette er første gang de viser seg sammen offentlig.

Ferdig med studiene

Forrige måned fullførte Jackson sine studier ved Loyola Marymount College i Los Angeles. Han fikk da en bachelorgrad i bedriftsledelse.

Jackson har tidligere delt et bilde av seg selv og kjæresten, som studerte ved samme skole, på siste skoledag. Ifølge amerikanske medier møttes paret gjennom felles venner på skolen.

Holdt kjæresten hemmelig

Ifølge The Sun har de vært kjærester i over to år, men det tok nesten ett år før Jackson avslørte at han var i et forhold. Da delte han et bilde av de to på Instagram.

Jackson har tidligere uttalt til People at kjæresten hjelper ham å se ting fra en annen side.

– Hun utfyller meg og vi skaper en balanse. Jeg er mer aggressiv, mens hun er mykere, sa han til People i fjor.

Arvet flere millioner dollar

Det har nå gått ti år siden Princes far, Michael Jackson, døde.

Ifølge Hollywood Life arvet Prince 30 millioner dollar etter farens dødsfall, men han foretrekker å leve et normalt liv borte fra rampelyset.

Hans søster, Paris Jackson (21), har derimot satset på en karriere som modell og skuespiller.