Her er meldingene som kan felle ham

Samtalen avsluttes med denne meldingen fra Ludvigsen:

«Men du fikk oppholdstillatelse for å være i troms, vet du… så du på om noen av de kveldene jeg nevnte som passer for å treffes en kveld i oslo».

– Ikke unormalt

Bistandsadvokat Strømmen reagerer på meldingene sett i lys av at Ludvigsen hevder at de ikke kjenner hverandre.

– Jeg vil ikke si så mye før prosedyren, men det er interessant at han nevner at han hadde oppholdstillatelse i Troms og deretter nevner at han bor på et hotell, sier Strømmen.

Han betegner også middagsinvitasjonen som «interessant». I retten spurte han Ludvigsen om det er «sånne meldinger han vanligvis sender til fremmede».

Da svarte Ludvigsen at han har lett for å invitere folk på middag, fordi det verste han vet er å vandre gatelangs alene.

– Han lyver

Ludvigsens forsvarere, advokatene Kai Vaag og Per Zimmer, ønsker ikke å kommentere den spesifikke meldingsutvekslingen torsdag.

Under sin forklaring var Ludvigsen tydelig på at han knapt husker 26-åringen, men at han i ettertid ser at kontakten mellom dem var hyppigere enn han hadde trodd.

Ludvigsen har uansett lite til overs for 26-åringens forklaring.

– Jeg sier med stor frimodighet at han lyver! Så regner jeg med at retten vil ettergå hans påstander på en god måte, sier Ludvigsen.

– Første gang jeg traff ham, var ikke i 2004, slik han påstår. Da var jeg statsråd og bodde i Oslo. Så påstår han at jeg har besøkt han mange ganger i uka, og det kan jo umulig stemme, sier Ludvigsen.

– Når N.N. (fornærmedes navn) sier jeg brydde meg om ham, er det fordi jeg er god til å se folk. De får følelsen av at de er det viktigste i verden, fortsetter han.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo sier han «registrerer at det er en kontakt som går over noen år», men at han må komme tilbake til betydningen av det i sin prosedyre.

Det er satt av elleve dager til behandlingen av rettssaken. Dersom Ludvigsen blir funnet skyldig, risikerer han inntil tolv års fengsel.