K-pop-helter fikk kongelig selfie

Onsdag ankom den sør-koreanske presidenten Moon Jae-in og hans kone Kim Jung Norge.

Det sørkoreanske presidentparet ble tatt imot av kongen på Slottsplassen onsdag, før en høytidelig velkomstseremoni ventet.

Besøket er det første koreanske statsbesøket til Norge og markerer 60-årsjubileet for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Sør-Korea og Norge, skriver Kongehuset på sine sider.

K-pop-konsert

På programmet onsdag stod blant annet en konsert i Operahuset i Bjørvika, der det sørkoreanske presidentparet bød på musikalske innslag fra sitt hjemland.

Blant de som opptrådte var det sørkoreanske boybandet MONSTA X, som sørget for å få seg en skikkelig rojal selfie i forbindelse med konserten.

K-pop, eller koreansk popmusikk, har blitt et stort fenomen over store deler av verden, også Norge. Blant annet tilbyr Hadeland folkehøgskole en egen linje dedikert kun til denne sjangeren.

I sin tale under gallamiddagen onsdag, omtalte også kongen selv fenomenet, da han snakket om at det er gledelig at mange sørkoreanere kommer til Norge for å studere.

– Flere nordmenn reiser også til Republikken Korea for å studere. Kan det være fordi de liker «k-pop»? Mange norske fans har stilt det samme spørsmålet på sosiale medier: Når kommer k-pop-gruppen BTS til Norge? Dette er helt klart ikke min kjernekompetanse, men kanskje Presidenten kan gi tilhengerne svar på dette spørsmålet?

Se elever fra K-pop-linjen på Hadeland folkehøgskole fremføre en dans på God Morgen Norge i videoen under:

Ett år siden toppmøte

I tillegg til konserten i operaen, stod flere andre ting på programmet onsdag. Blant annet talte president Moon Jae-in om veien mot fred på den koreanske halvøy, i Universitetets aula.

Talen markerte ettårsdagen for toppmøtet i Singapore, da USAs president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un på Capella Hotel på øya Sentosa i Singapore.

Møtet var det første mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder og var et viktig steg på veien mot varig fred og atomnedrustning på Korea-Halvøya.

Den sørkoreanske presidenten hadde en viktig rolle i kulissene for å få til møtet mellom Trump og Kim.

Moon møtte den nordkoreanske lederen flere ganger under opptakten til møtet i Singapore, for å sikre at det ville finne sted.