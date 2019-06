Det er ventet at hun spiller for Vipers Kristiansand kommende sesong.

– Jeg hadde sett fram til å spille for Larvik Håndballklubb igjen og være med på å gjenreise klubben. Når det nå viser seg at spill i førstedivisjon ikke er forenelig med landslagsspill, er det riktig og nødvendig for meg å spille for en annen klubb, sier Heidi Løke i en pressemelding.

– Jeg har fortsatt ambisjoner for håndballkarrieren min, hvor to viktige mål for meg er å spille VM og OL i Japan i 2019 og 2020, avslutter Løke.

Løkes landslagsplass hadde vært meget usikker om hun hadde valgt Larvik, som ble degradert fra Eliteserien etter sesongen som var.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har vært klar på at Løke må spille på minst norske eliteserienivå for å kunne holde på sitt nivå og være en reell kandidat for Norge.

Norge spiller VM i desember og høyst trolig OL neste sommer.

Med Kari Brattset og Vilde Ingstad som utfordrere på 7-metersplassen, har Løke hard konkurranse på landslaget.

Vipers kom til Champions League-sluttspillet i år og ble nummer tre. TV 2-ekspert Bent Svele mener Løke er en god signering for Vipers.

– Dette blir en god signering for Vipers, og sikkert bra for Løke også. Hun hadde flere muligheter, men velger nå Norges beste lag, som er etablert i Champions League, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.



(©NTB/TV 2)