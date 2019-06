Hazard presentert som Real Madrid-spiller: – Det største stjernekjøpet siden Ronaldo

Tidligere torsdag bestod Hazard den medisinske sjekken med glans, og viste tommel opp for fotografene.

– Real Madrid var drømmen hans

Hazard hadde kun ett år igjen av kontrakten med London-klubben. Belgieren forlater Chelsea etter å ha spilt 352 kamper og scoret 110 mål.

BESTOD SJEKKEN: Eden Hazard viste tommelen opp for fotografene etter å ha bestått den medisinske sjekken på Bernabeu. Foto: Real Madrid

– Det er med tungt hjerte vi sier farvel til Eden, og vi var tydelige overfor ham på at vi ønsket at han skulle bli. Men vi respekterer avgjørelsen han har tatt om å søke en ny utfordring i et nytt land, og forfølge barndomsdrømmen om å spille for Real Madrid, sa Chelsea-direktør Marina Granovskaia i en pressemelding.

– Han forlater oss, men minnene vil vare evig.

– Real Madrid og Hazard er perfekt match

Belgias landslagssjef Roberto Martinez mener Real Madrid gjorde klokt i å punge ut for å sikre seg Eden Hazards tjenester.

– Real Madrid får en fenomenal spiller, og Eden får et nytt kapittel i sin karriere. Han har alltid sagt at han følte seg hjemme i London og Chelsea. Så Real Madrid var trolig den eneste klubben han kunne ønsket seg å spille for etter Chelsea, sa Martinez, ifølge Sky Sports News.

– Real Madrid og Eden Hazard er perfekt match. Nå gleder vi oss bare til å se Edens nye kapittel i Real Madrid starte, mente han.