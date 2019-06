– Vokst opp på en tid der homofili var straffbart

Tårene kom da Ludvigsen skulle svare på det siste spørsmålet fra sin egen forsvarsadvokat, Kai Vaag.

– Hvordan er det for deg å svare på spørsmål om seksuelle relasjoner til menn?

– Jeg er 73 år om kort tid. Vi 70-åringer har levd i en tidsalder der slikt er straffbart. Jeg har også vokst opp i et miljø med en sterk religiøsitet i omgangskretsen, sier Ludvigsen gråtende.

Det er kjent at Ludvigsen tidligere tilhørte mormonkirken, men ifølge NTB meldte han seg ut i 2003. På denne tiden var han fiskeriminister.

FORSVARET: Kai Vaag og Per Zimmer forsvarer Svein Ludvigsen. Foto: NTB Scanpix

Løy til politiet

I avhør med politiet har han vært tydelig på at han aldri har kjent noen seksuell tiltrekning til menn. Han hevdet også aldri å ha gjennomført seksuelle handlinger med en mann.

Da han torsdag begynte på sin forklaring i Nord-Troms tingrett, åpnet han med å erkjenne at han har forklart seg uriktig i avhørene.

Han erkjenner nå å ha gjennomført seksuelle handlinger med en av de fornærmede ved tre anledninger. De to andre fornærmede lyver om den seksuelle omgangen de påstår å ha hatt, mener Ludvigsen bestemt.

Gjennom åtte avhør har Ludvigsen stått fast ved at han ikke har hatt noen seksuell kontakt med de fornærmede.

– Det handler om skam

Samtidig tok det minst åtte måneder før han orket å se på dokumentene i saken, forteller Ludvigsen.

– Du sier det var «et ork» å sette seg inn i dokumentene. Hvorfor var det et ork?

– Det handler om skam. Også om skammen over å ha sviktet som offentlig person. Man kunne stille spørsmålstegn ved alt jeg har gjort. Den følelsen gjorde meg helt handlingslammet, sier Ludvigsen.

– Å åpne de bøkene ville medføre at jeg måtte ta innover meg at jeg har løyet for politiet og gjort andre ting jeg ikke burde ha gjort, sier han.

Begynte etter 2014

Bistandsadvokat Ole Strømmen, som representerer en lettere psykisk utviklingshemmet 26-åring i saken, ville vite når Ludvigsen hadde sin første seksuelle relasjon til en mann.

SAMFUNNSTOPP: Tiltalte Svein Ludvigsen har tidligere vært statsråd, fylkesmann og stortingsrepresentant. Foto: NTB Scanpix

– Det var etter at jeg sluttet som fylkesmann i 2014, sier han, som i avhør også løy om at han aldri har søkt opp og sett på pornografi for homofile.

Ludvigsen, som altså erkjenner tre tilfeller av seksuell kontakt med en 25-åring, sier at de dusjet sammen mange ganger. Han mener at barrièrer ble brutt fordi de hadde sett hverandre nakne mange ganger.