Like over klokken 14 meldte politiet i Sør-Øst at et barn på sparkesykkel hadde kollidert med en bil.

Politiet opplyste klokken 14.23 at barnet var ved bevissthet, og blir kjørt til legevakten med ambulanse.

Ifølge politiet ser det nå ut som at barnet selv kjørte inn i bilen, og at barnet brukte hjelm.

Både politiet og ambulanse rykket ut da de fikk melding om hendelsen.