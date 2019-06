– Emilie fikk vondt i kneet etter en duell, men vi vet ingenting ennå, så vi skal ikke si for mye. Hun skal undersøkes grundigere på hotellet, sa landslagssjef Martin Sjögren til NTB etter treningen.

Det var under spill seks mot seks at Haavi ble skadd. 26-åringen ble liggende nede i flere minutter. Lokale førstehjelpere kom med en båre, men Haavi ble i stedet støttet av banen for å få behandling i garderoben. LSK-spilleren var tydelig lei seg da hun lå nede. Hun fikk en ispose på det høyre kneet.

Lege Jorid Degerstrøm gjorde en første undersøkelse i garderoben.

– Jorid har tittet på henne, men vi må gjøre en ny og grundigere undersøkelse når vi kommer til hotellet. Kneet kjentes OK stabilt, og det er bra. Men Emilie ble redd, og det er fullt naturlig. Vi trekker ingen konklusjon før vi har undersøkt henne grundigere, sa Sjögren.

Først etter undersøkelsen på hotellet avgjøres det om Haavi skal sendes til MR-undersøkelse.

Torsdag var det restitusjon i treningsstudio for dem som startet kampen mot Frankrike i VM onsdag kveld. Reservene trente for fullt på Stade Coubertin i Cannes.

Haavi ble byttet inn på overtid i den første EM-kampen mot Nigeria, mens hun var ubenyttet reserve mot Frankrike.

Norges neste VM-kamp er mot Sør-Korea mandag. Laget startet mesterskapet med 3-0-seier over Nigeria før det ble 1-2-tap mot vertsnasjon Frankrike onsdag.

De to beste lagene i gruppen går videre. Det gjør også de fire beste treerne.

(©NTB)