Barnas trehytte innfrir ikke kravene – må rives

I mange år har barna i Anchersens vei i Drammen hatt en hemmelighet inne i skogen. Godt skjult av busker og trær, ble trehytta et sosialt sted for barna i området. Her har de lekt gjemsel, opplevd spenningen med en zipline og spist medbrakt kjeks. Mange nye vennskapsbånd har blitt skapt i og rundt trehytta.

– Jeg husker at jeg fikk mange nye venner her i hytta, og vi lekte boksen går, det var gøy, forteller Even (10)

Barna som bygde hytta for flere år siden, har nå blitt store.

– Jeg var med å bygge den. Jeg husker at det var krevende å løfte de store bjelken, for vi var så små, men vi fikk det til. Det er et minne for livet å få være med å bygge en trehytte, sier Theodor (14)

Nå håper han at de yngre barna i gata, kan fortsette å leke i hytta.

Hemmelig lekeparadis

Problemene startet for et år siden, da kommunen hugget ned trær i det lille skogsområdet, for å få plass til anleggsmaskiner.

– Før brydde ingen seg om at det var en hytte i skogen her, sier Even (10).

Barnas hemmelige lekeparadis ble oppdaget og det siste året har det ikke vært lov til å leke i trehytta. Kommunes kjennskap til hytta, ga dem også sikkerhetsansvaret for den.

TRISTE: Leon Stepinski og Even Andreas Holst-Svendsen

– De sier at den ikke er helt trygg, kan Antonie (7) fortelle.

Nå vil kommunen rive den lille trehytta, og det synes barna er både trist og litt uforståelig.

– Barn liker å leke, også blir det bare ødelagt, sier Leon (8).

BYGGHERRE: Theodor Venstad Pihlmann

– Jeg blir kanskje litt lei meg, for jeg har vært her mange ganger og jeg har fått så mange venner her, forteller Even (10).

Nå er anleggsarbeidet i skogen snart ferdigstilt, og skogholtet skal tilbakestilles til friområdet. Foreldrene til barna har i løpet av det siste året, flere ganger kontaktet kommunen for å komme frem til en løsning. De har foreslått forskjellige sikkerhetstiltak for å utbedre hytta, men har blitt blankt avvist av kommunen.

Brev til ordføreren

I følge Drammens Tidene, mener kommunen at barna kan leke på en lekeplass i nærheten, når hytta blir revet. For barna i Anchersens vei er ikke dette godt nok.

VIL BEHOLDE TREHYTTA: Antonie Venstad Pihlmann (7). Foto: Ingvild Gjerdsjø Tv2

– En lekeplass er ikke det samme som å være i sin egen trehytte, og det er jo ikke noen trehytte der, sier Antonie (7).

– Her er det mye gøyere, for her kan man leke helt fritt og klatre i trær, sier Even (10).

Trehytta har skapt et stort engasjement i Drammen, og mange mener at kommunes håndtering er i overkant byråkratisk.

I forrige uke troppet barna opp hos ordføreren i Drammen. Han fikk overrakt et brev, med en bønn om hjelp til å få beholde trehytta, underskrevet av alle barna i området.