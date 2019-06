Får kun informasjon fra Helse Bergen via pressemeldinger

Torsdag opplyste Haukeland universitetssykehus at en pasient fra Askøy hadde dødd på sykehuset.

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen opplyser at pasienten ble innlagt med mage- og tarmsymptomer i helgen.

Politiet i Vest opplyser i en pressemelding at den avdøde er en 72 år gammel kvinne.

Etter nyheten om dødsfallet holdt Askøy kommune ved varaordfører Bård Espelid og rådmann Eyvind Venneslan en pressekonferanse klokken 14.

– Grunnen til at vi har kalt inn til pressekonferansen er at vi har fått en orientering fra Haukeland universitetssykehus som informerer oss om at en pasient fra Askøy er død, sier varaordfører Bård Espelid.

– Svært trist

Varaordføreren gir uttrykk for stor sorg og kommunen gir sin dypeste medfølelse til den avdøde kvinnens familie og pårørende.

– Budskapet i pressemeldingen er svært trist og det aktualiserer alvorligheten av situasjonen vi står i, sier han.

Den avdøde kvinnen har fått påvist campylobacter, som er bakterien som er funnet i drikkevannet i Askøy. I tillegg hadde pasienten en alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Den endelige dødsårsaken er derfor ikke klar.

– Vi er i en situasjon der vi ikke vet hva dette dødsfallet skyldes, sier varaordføreren.

Informeres via pressemeldinger

Espelid forteller at kommunen får sin informasjon om pasientene som er innlagt på Haukeland universitetssykehus gjennom pressemeldingene som Helse Bergen sender ut.

– Vi får ikke noen annen informasjon enn de pressemeldingene som sendes ut fra Helse Bergen, og så vidt jeg har forstått sender de ut en pressemelding per dag i forbindelse med utbruddet vi har i kommunen, så lenge de har pasienter som har symptomer fra den bakterien som er funnet i vårt drikkevann, sier han.

Varaordføreren forteller at de dermed ikke vet mer om tilstanden til pasientene som er innlagt på sykehus utover det Helse Bergen informerer om.

– Vi fikk vite om dødsfallet i samme øyeblikk som pressen fikk vite om det, sier han.

Kriseressurser

Espelid opplyser at kommunen har ressurser som kan stilles til rådighet for den avdødes etterlatte om det skulle være behov for det.