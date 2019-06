Onsdag forrige uke døde en ettåring fra Askøy på Haukeland universitetssykehus.

Dagen etter bekreftet kommunen at de undersøker om dødsfallet er knyttet til vannforsyningen i kommunen.

Politiet startet etterforskning av saken, og torsdag har de fått den foreløpige obduksjonsrapporten.

Politiet skal gå gjennom rapporten sammen med foreldrene til den avdøde gutten og deres bistandsadvokat.

Gjennomgangen av rapporten vil skje tidligst søndag, da familien har bedt om at det gjøres etter begravelsen, som er fredag.

Politiet ønsker ikke å si noe om hva den foreløpige obduksjonsrapporten forteller før foreldrene til gutten har fått kjennskap til innholdet.

Kvinne døde onsdag

Torsdag opplyste Haukeland universitetssykehus at nok en pasient fra Askøy har dødd på sykehuset.

En 72 år gammel kvinne døde onsdag 12. juni. Kvinnen ble innlagt med mage- og tarmsymptomer i helgen og har fått påvist campylobacter.

Kvinnen hadde også en alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Den endelige dødsårsaken er dermed ikke klar.

Mistanken om smitte i drikkevannet i Askøy kommune ble meddelt torsdag 6. juni, da innbyggerne fikk kokevarsel på SMS.

Rundt 2000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet i kommunen.

Jobber med å finne kilden

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet bistår Askøy kommune i arbeidet med å finne smittekilden.

Torsdag ettermiddag holdt varaordfører Bård Espelid og rådmann Eyvind Venneslan en pressekonferanse for å oppdatere om situasjonen. Da ville varaordføreren ikke si noe konkret om når vannet i kommunen kan friskmeldes

– Vi jobber med å etablere kriterier for hva som skal til for at vi skal kunne friskmelde vannet. Det som er helt avgjørende for oss er at det ikke er aktuelt å friskmelde vannet og oppheve kokeanbefalingen før vi anser vannet som hundre prosent trygt å drikke, uttalte han.