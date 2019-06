Hun var den journalistene ville snakke med dagen derpå, Ingrid Syrstad Engen.



Norges yngstemann fra startoppstillingen mot Frankrike ble ufrivillig hovedpersonen i VAR-dramaet som sørget for 2-1-seier til vertsnasjonen over Norge tirsdag.

– Det er ikke så kult å våkne til det her, men sånn er det bare, innrømmer 20-åringen i møte med TV 2 og andre norske journalister i Frankrike fredag.

Syrstad Engen legger ikke skjul på at det ble vanskelig å sove etter det kjedelige tapet.

– Nei, jeg sleit litt i går. Det er jo tøff å ordne straffespark med 35.000 på tribunen og det trøkket, og så blir jo det blåst opp. Men jeg skal takle det her, ser framover og tenke neste, sier Syrstad Engen.

Har fått solid støtte

Umiddelbart etter kampslutt var trønderen klar på at hun ikke tenkte det var straffespark da situasjonen oppstod. Få minutter senere, etter at VAR hadde blitt koblet inn, gikk det opp for henne hva som var i ferd med å skje.

– Jeg har prøvd å holde meg unna, og ikke sett for mye i media. Men jeg har sett situasjonen på nytt, ja. Jeg ser at jeg treffer hun og forstår hva hun dømmer på. Det oppleves ikke som en straffe for meg, den er jo omdiskutert og det er en vanskelig situasjon. Men det ble straffe og det får jeg ikke gjort noe med nå, sier Syrstad Engen.

Hun sier hun har fått solid støtte fra lagkameratene på landslaget.

– Støtten har vært veldig bra, som alltid. Vi står sammen og det der er ingen problem, sier hun.

– For tross alt var det bare et straffespark?

– Ja. Når det først blir straffe, så er det jo noen som må lage den, sier Syrstad Engen.

Medalje-håpet styrket

Selv om det ble tap mot Frankrike, var den norske leiren forholdsvis positiv etter oppgjøret mot versnasjonen. Dagen derpå gjentok de norske jentene stort sett det samme: Spillet – mot kanskje den største VM-favoritten – ga grunn til optimisme.

– Målet før VM var medalje – er det fortsatt i sikte?

– Når vi gjør det såpass bra mot Frankrike, så mener jeg fortsatt vi kan ha det i sikte fortsatt, ja. Vi har troa på det, sier hun.

Siden hele fire av de seks beste VM-treerne går videre, er Norge trolig videre i VM allerede. Likevel tar jentene ingenting for gitt før møtet med Sør-Korea mandag.

– Vi var fornøyd med hvordan vi opptrådte mot Frankrike, så må vi ta med oss det videre til mandag. Der går vi for tre poeng, sier Ingrid Syrstad Engen.