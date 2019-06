Svarer om dusjing med ung mann på jobben

Ludvigsen erkjenner å ha ringt en representant i IMDI, men sier at han ikke tror at en telefonsamtale gjorde at 25-åringen fikk tildelt en bostedskommune.

På et tidspunkt, da de var sammen på 72-åringens hytte, skal den unge mannen ha åpnet seg og fortalt om livet i det krigsherjede landet han kommer fra. Ifølge Ludvigsen begynte fornærmede å gråte etter å ha fortalt.

– Det skjedde ikke noe seksuelt. Det var ikke stemning for det med en ung mann som gråt.

Hadde du tanker om det, spør aktør,

Nei, nei. Nei, vet du hva, kontrer Ludvigsen.

– Når fikk du det?

– Det var da vi krysset en grense, da vi så hverandre nakne, men det var langt, langt senere.

TILTALT: Svein Ludvigsen, som erkjenner at han løy i avhør med politiet, men han nekter straffskyld etter tiltalen. Foto: NTB Scanpix

Høye tanker om fylkesmannen

Videre får Ludvigsen spørsmål om hvilken oppfatning han trodde hadde at den fornærmede hadde av rollen til en fylkesmann.

– Aktor, med min beste vilje kan ikke jeg svare på hva han oppfattet eller trodde.

– Hva med generelt for innvandrere eller nye landsmenn?

– Dommer, jeg prøver ikke å være uforskammet, men jeg kan ikke svare på aktors spørsmål hva våre nye landsmenn tenker om en fylkesmann.

Da bryteren dommeren inn og spør om hvordan han ikke kan svare på det.

I avhør har Ludvigsen gitt uttrykk for at nye landsmenn kanskje oppfatter at en innvandrer har høyere tanker om hva en fylkesmann har makt til, enn hva han i realiteten har.

Erkjenner biltur – ikke sex

Aktor Nordmo spør videre om kontakten med en annen fornærmet, en mann i 30-årene, som skal ha hatt seksuell omgang med Ludvigsen i en bil og på et hotell i Tromsø. Ludvigsen forklarer at de var på noen bilturer, men han mener at den fornærmede lyver om den påståtte seksuelle kontakten.

– Han var interessert i en biltur og han ville være med på biltur. Derfor var han med i bilen, sier Ludvigsen og legger til:

– Jeg skjønte at han hadde større forventninger til relasjonen enn hva jeg hadde tenkt til å levere.

– Hvorfor tok du han med til hotellrommet ditt?

– Jeg hadde lovet å møte ham på ettermiddagen, mellom møter på Høyres kommunalkonferanse og middagen. Da det ikke gikk, ville jeg oppfylle løftet om å treffes. Da var det den eneste muligheten som var.

Konfronteres med SMS

Om den tredje fornærmede, som er lettere psykisk utviklingshemmet og som han skal ha blitt kjent med på et ungdomshjem i Troms, sier Ludvigsen at han sliter med å skille gutten fra de andre sårbare ungdommene han var i kontakt med i kraft av embetet som fylkesmann.

Aktor stiller spørsmål om flere meningsutvekslinger han hadde med mannen. Fornærmede spurte ved en anledning om å få penger, hvorpå Ludvigsen svarte følgende: «Spørs hva jeg får igjen, forresten».

– Det er vel en måte man sier noe i noen sammenhenger. Jeg legger ikke mer i det annet enn at det er munnhell. Jeg hadde ingen planer om å møte ham, sier han.

Deretter konfronteres han med flere meldinger der de snakker om å spise middag sammen. Ludvigsen spør også om mannen har fått oppholdstillatelse.

– Det er han som er aktiv og vil treffes, og jeg legger ikke noe mer i det.

– Men hvorfor spør du om han har fått oppholdstillatelse, spør Nordmo.

– Jeg så jo navnet hans. Jeg vil ikke si rett ut at jeg ikke aner hvem han er. Da oppfattes jeg som overlegen, svarer Ludvigsen.