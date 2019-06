Fredag vil været preges av ustabile luftmasser som kan gi ettermiddagsbyger i Sør-Norge.

Hovedinntrykket er likevel nokså bra. Temperaturen kan bikke 20 grader om ettermiddagen, men det blir ikke mye mer enn det i Sør-Norge, opplyser meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo.

– Møre og Romsdal og Trøndelag får de høyeste temperaturene fredag, med kanskje et par og tjue grader, sier Hansen.

Stabilt i nord

Lenger nord i landet forandrer været seg lite fra torsdagen. Det blir fint vær med lite skyer.

Det blir fortsatt ganske kjølig på kysten av Troms og Finnmark på grunn av pålandsvind fra nordvest. Temperaturen vil ligge på omkring ti grader. I indre strøk vil temperaturen nærme seg 20-tallet. Det fine været i nord vil fortsette inn i lørdagen og søndagen.

Sør-Norge får det beste været tidlig på lørdag. Et lavtrykk som torsdag utvikler seg i Middelhavet vil sige inn over de sørlige delene av Norge lørdag ettermiddag og kveld.

– Lavtrykket fører med seg regn. Før det kommer inn, kan temperaturen stige opp mot 25 grader både i Sør-Norge, Trøndelag og nordlige deler av Vestlandet, sier Hansen.

Gjelder å utnytte formiddagen

Natt til søndag og søndag passerer lavtrykksystemet over Sør-Norge med regn. Ut over søndagen bedrer været seg sør for Oslo og Bergen, mens lavtrykket vil gjøre seg gjeldende lenger nord, hvor det ventes kjøligere vær i Nordland.

Beste vær sør i landet blir det altså lørdag formiddag.

– Start ikke turen for sent på lørdag om man bor i Sør-Norge, oppfordrer meteorologen.