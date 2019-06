Det opplyser Haukeland universitetssykehus i en pressemelding torsdag.

– En pasient fra Askøy døde onsdag 12. juni på Haukeland universitetssjukehus. Pasienten ble innlagt med mage- og tarmsymptomer i helgen. Vedkommende har fått påvist campylobacter, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, i pressemeldingen.

– Pasienten ble innlagt i helgen. Det er en voksen person, sier Vigander til TV 2.

Dødsårsak ikke klar

Bakterien er den samme som er funnet i drikkevannet på Askøy. Campylobacter kan gi mage- og tarminfeksjon.

Ifølge Vigander hadde pasienten hadde en alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Den endelige dødsårsaken er derfor ikke klar.

– Det vil bli foretatt obduksjon. Dødsfallet er rutinemessig meldt til fylkeslegen og politiet, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Utrolig trist

– Det er utrolig trist at dette har skjedd og jeg vil uttrykke sorg på egne vegne og på vegne av kommunen, sier varaordfører Bård Espelid.

En tydelig preget varaordfører sier til TV 2 at dette understreker alvorligheten dersom dette har en sammenheng med den pågående vannsaken.

– Utrolig trist og tragisk, er min umiddelbare reaksjon og dette er en stor belastning for familien, sier Espelid.

Totalt har 49 voksne og 15 barn vært innlagt som følge av sykdomsutbruddet i øykommunen. Rundt 2.000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet.

Samme dag som vedkommende døde ble det gjort funn av avføring fra hund og hjort på taket av det omstridte høydebassenget.

Lav risiko for smitte

Smittevernlege Arild Iversen i Askøy kommune har ingen ytterligere opplysninger om dødsfallet.

– Status i kommunen nå er at det har blitt en dramatisk reduksjon i antall nye tilfeller av magetarmsykdom de siste dagene. Vi regner med at det vil være særdeles få tilfeller de nærmeste tre-fire dagene og så regner vi med at det vil gi seg nå som vi har fått kontroll på vannforsyningen, sier han til TV 2, og forklarer at det er basert på tidligere hendelser og data som kontinuerlig samles inn.

– Hva er risikoen for å bli smittet nå?

– Hvis man følger rådene gitt av kommunen er det særdeles lav risiko for å bli smittet, sier han.

