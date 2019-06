– Det var et sjokk for alle

– Det er ikke bra for sykkelsporten fordi alle forventet at han skulle kjempe under Touren. Det er det største løpet i året. Det er bedre når alle er der, sier sammenlagtkanonen Romain Bardet, som ble nummer to og tre bak Froome i Touren i henholdsvis 2016 og 2017.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er ikke i tvil om at Tour de France vil bli et annet ritt uten Froome.

– Nå er det ikke like opplagt at Team Ineos skal ta like mye ansvar i feltet fordi de ikke har en så soleklar kaptein lenger, sier Kaggestad, og peker Ineos-duoen Thomas og Bernal.

– Det kan hende at dette har motsatt effekt. At de ikke stoler like mye på Bernal og Thomas og at de derfor må jobbe enda hardere for å kontrollere rittet. Det vil bli kjørt på en helt annen måte i fjellene. Det kan komme flere angrep og bli et mer uforutsigbart ritt.

Selv om nyheten er nedslående blir ryttere som Tom Dumoulin, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk, Richie Porte, Jakob Fuglsang, Adam Yates, Alejandro Valverde, Mikel Landa og Nairo Quintana styrket i troen på at det er mulig å vinne sesongens store høydepunkt. Men det blir likevel ikke enkelt å stå opp mot Team Ineos.

– Thomas har hele tiden uttalt at han drar til Touren for å forsvare seieren. Laget har sagt at de drar med åpne kort for å se hvem som var best underveis. Thomas er selvskreven kaptein nå, med Bernal som løytnant, sier Kaggestad.

