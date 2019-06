Saken om den norske Get-ligaspilleren som tilsynelatende sniffer noe av to nakne kvinnekropper på en tur etter sesongslutt har ikke overraskende blitt et samtaletema i det norske hockeymiljløet de siste dagene.

TV 2 vet at flere i miljøet rundt spillerens tidligere arbeidsgiver opplever kulturen der som usunn etter flere uheldige episoder de siste årene.

– Man gjør feil, tar konsekvensen av det og går videre

Zuccarello mener det ikke kan sies om kulturen i norsk hockey generelt.

– Det er vanskelig å uttale seg om saken før man har fakta på bordet. Men det er uheldig for norsk hockey at negative saker kommer i media. Men sånn er det. Alle kan gjøre feil. Det gjelder ikke å skjære alle over en kam. Selv om det har vært noen saker nå i media, så er det ikke sånn alle er. Først må man ha fakta på bordet og se hva som har blitt gjort. Jeg vet ikke noe om saken utenom det jeg leste. Så det er vanskelig å uttale seg om. Men jeg regner med at klubbene og de som er involvert har kontroll og håndterer det på best mulig måte, sier han til TV 2.

– Føler du at norsk hockey har fått et frynsete rykte?

– Nei, det vil jeg ikke si. Alle hockeyspillere jeg kjenner er joviale, «down to earth» og fine fyrer. Jeg har vært på landslaget i 15 år og ikke vært i nærheten av noen som ikke er ålreite. Jeg har spilt med de fleste på min alder rundt om i Norge. Før i tiden var kanskje hockeyen… Men nå er det mange smarte, velutdannede folk som spiller hockey. Det er uheldig at ting skjer, men det skjer i hverdagen og i andre sporter også. Slik er verden. Man gjør feil, tar konsekvensen av det og går videre.

– Man må oppføre seg best mulig

Hockeyforbundet og Antidoping Norge opplyser at det ikke er noen ny utvikling i saken, og TV 2 forstår at en eventuell utvikling først vil skje når hårprøvene er ferdig analysert.

Både forbundet og Norges idrettsforbund (NIF) pekte tidligere denne uken på at man som utøver har et større moralsk ansvar, også utenfor sesong, enn mannen i gata.

Det er Zuccarello enig i, men påpeker samtidig at det må være rom for å gjøre feil.

– Når man er i en posisjon hvor folk ser opp til deg, så har man en jobb. Man på oppføre seg best mulig. Men vi er, som sagt, mennesker alle sammen. Vi opplever at man kan gjøre feil og ikke ha den dømmekraften man skal ha i enkelte situasjoner, og det må man akseptere. Det er viktig å presisere at alle kan gjøre feil, sier han.

– Du vil ikke si at det er en ukultur med festing i norsk hockey?

– Nei. Nå er ikke jeg mye hjemme, har ikke vært på landslaget på en stund og bor i utlandet, men jeg har mange gode venner som spiller hockey i Norge. Jeg har aldri hørt om en ukultur i norsk hockey. Men det får du spørre noen andre om.