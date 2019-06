Derfor forlot hun Hollywood

Skuespiller Gwyneth Paltrow (46) har vært med i utallige Hollywood-filmer.

I 1999 fikk hun en Oscar for sin rolle i filmen «Shakespeare in Love».

46-åringen har også vært å se i Marvel Comics-filmene «Iron Man», hvor hun spilte den trofaste og lojale høyrehånden til riksmannsgeniet Tony Stark, spilt av Robert Downey Jr.

Men etter 2014 har det vært stille.

I et eksklusivt intervju med Variety avslører Paltrow at samvittigheten gjorde at hun forlot filmindustrien.

– Filmindustrien fokuser mer på å tjene penger enn å lage gode filmer. Jeg tror ikke de filmene jeg var med i ville blitt produsert i dag. Ville de skapt «Shakespeare in Love» eller «The Talented Mr. Ripley» i dag?, sa hun til Variety i februar.

På plass i Stockholm

I helgen ble konferansen Brilliant Minds holdt i Stockholm, som er en eksklusiv tech-konferanse. Den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama var blant gjestene, i tillegg til Paltrow.

Skuespilleren er ikke der for å høyne gjestelisten, men for å fronte sitt eget nettselskap «Goop», ifølge Expressen. Paltrow er en av gründerne og sjefsdirektøren for den nettbaserte livsstil-og helsetjenesten.

Gwyneth Paltrow annonserte forlovelsen med Brad Falchuk på forsiden av Goop. Hun var tidligere gift med Coldplay-vokalist Chris Martin Foto: Goop/Steven Pan

Kontroversiell

Fra å være et yndet filmikon har ikke forretningsverden behandlet henne like bra. Selskapet «Goop» har nemlig blitt kraftig kritisert for kontroversielle helseprodukter.

– Vi har selvfølgelig gjort enkelte feil da vi startet reisen, har hun sagt i et eksklusivt intervju til New York Times.

Selskapet har blitt kritisert av leger, forskere og lesere. Mesteparten av kritikken har dreiet seg om «Goop» sine helsemetoder og ulike produkter.

GOOP-KANAL: Her lager Paltrow mat med «Queer Eye»-stjernen Antoni Porowski via sin egen Goop-livstilskanal. Foto: Stella Pictures

Kritikken

Ett eksempel er et klistermerke, melder Expressen. Det skal være lagd av det samme materialet som NASA (National Security Agency) i USA, bruker i romdraktene sine.

På nettsiden til Paltrows selskap står det at disse klistermerkene skal gjenopprette energibalansen i kroppen.

Tidligere sjefsforsker ved NASA, Mark Shelhamer, har gått ut og kritisert 46-åringen.

– Wow, dette er bare tull, skal han ha sagt, ifølge det svenske nettstedet.

Begynte ved kjøkkenbordet

Selskapet ble først til ved stjernens kjøkkenbord. Det skal nemlig ha begynt som et ukentlig nyhetsbrev.

Det utviklet seg til å bli et nettbasert selskap, som operer på flere plattformer. «Goop» er blitt estimert til å være verdt rundt 250 millioner dollar, noe som tilsvarer over to milliarder norske kroner.