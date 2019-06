Brøt varslingsplikt fem ganger på to år

Flere alvorlige brudd

Mattilsynet har funnet brudd på drikkevannsforskriften når det gjelder både farekartlegging, farehåndtering og leveringssikkerhet.

Dette er viktige oppgaver som skal sikre trygt og rent drikkevann.

– Vi må gå nøyere igjennom kommunens prøvetakingsplan og fareanalyse, en såkalt farekartlegging som de har gjort.

– Stiller oss mange spørsmål

– Vi har vært jevnlig på tilsyn på Askøy. De har levert gode resultater på vannanalyser og ikke noe som tilsa at det har vært spesielt utfordrende, sier Sandvin.

– Men nå som mye nytt er kjent, hva tenker du da om "de gode resultatene" som er levert? Og i følge kommunen selv holder ikke høydebassengene dagens krav til standard.

– I lys av hendelsen stiller vi oss selvsagt mange spørsmål. Hva kunne vi gjort bedre? Hva kunne kommunen gjort bedre? Vi vil i tiden som kommer bruke tid på å finne svar.

Til TV 2 oppgir Mattilsynet at det er utført åtte tilsyn på Askøy siden 2010. Siste tilsyn utførte Mattilsynet i 2017. Det ble i etterkant sendt varsel om vedtak om pålegg:

Fikk beskjed om å sikre høydebasseng

"Dere må utarbeide prosedyrer som sikrer at fareanalysen revideres fortløpende slik at den hele tiden gjenspeiler den reelle risikoen i vannverket. Dere må iverksette tiltak som sikrer at alle høydebasseng er tilstrekkelig fysisk sikret mot uautorisert tilgang."

Askøy kommune må fremlegge for Mattilsynet en framdriftsplan innen 1. mars 2018 med klare delmål for hvordan Askøy kommune skal få etablert en fullgod reservevannsforsyning innen utgangen av 2020.

Askøy kommune svarte Mattilsynet innen fristen, og vedtak ble lukket, opplyser Mattilsynet til TV 2.

Kokevarslene som er sendt ut tidligere har ikke noe direkte med den pågående vannskandalen som har rammet et par tusen innbyggere på Askøy. Det er usikkert hvor lenge askøyværingene nå må fortsette å koke vannet.

Forrige uke ble det kjent at Askøy på flere år trolig ikke har tatt vannprøver i høydebassenget der det ble funnet E. coli. Det opplyste varaordfører Bård Espelid til NRK.