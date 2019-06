Han blir programleder for Love Island på TV 2

– Jeg er heftig begeistret og takknemlig for å kunne gjøre en programlederjobb for TV 2. Jeg har jo lenge sittet på sidelinjen og skreket av både beundring og frustrasjon for norsk reality, men nå skal jeg stå midt i kjernen og orkestrere det hele som en gal kapellmester, stråler han.

Tidenes norske reality

Hegseth er en av VGTVs største profiler. Han har også en av Norges største podcaster sammen med Vegard Harm.

– Dårlig reality er grusomt, mens god reality er noe av det beste som finnes. Så nå skal vi lage tidenes norske reality-serie. Noe annet er ikke et alternativ, sier Hegseth, og legger til:

– Min tanke, selv om det ikke er høflig å si det, er å gruse «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach», smiler han lurt.

Hegseth fortsetter i VG, selv om han skal lede «Love Island» på TV 2.

– Harm og Hegseth-universet skal bestå. Podcasten blir også helt uforandret og vi fortsetter med fast sending hver fredag, samt live-turné, sier Hegseth.

Populær influenser

Programredaktør i TV 2, Jarle Nakken, er glad for å få Hegseth på laget:

– Morten kommer utvilsomt til å bli en viktig stemme i konseptet og hans rolle som programleder for «Love Island» vil sette preg på produksjonen. Morten er en dyktig intervjuer, historieforteller og journalist. I tillegg er han er en av Norges mest populære influensere. Jeg er rett og slett veldig fornøyd med at han ønsker å være med å løfte «Love Island»-satsingen sammen med TV 2, sier Nakken.

Castingen starter snart

I «Love Island» skal 12 single gutter og jenter bo sammen i en luksuriøs villa. Målet for deltakerne er å finne kjærligheten, men de kjemper også om en pengepremie. Historien utfolder seg nærmest live for seerne, som med et tastetrykk kan avgjøre hvem som bør sendes inn i villaen, og hvem som må reise hjem.

Seerne følger alle bevegelser i villaen, de ser hva alle gjør og hører hva alle sier. For å bli værende i «Love Island» må deltakerne ikke bare vinne sin partners hjerte, de må også overbevise seerne om at kjærligheten er ekte.

Og uansett kjærlighet, ærlighet, taktikk og spill: Til syvende og sist er det seerne som bestemmer hvem som forlater øya rikere enn de var da de kom.

– «Love Island» er et av de sterkeste formatene innen sin sjanger, og det er mer potensiale å hente i den norske versjonen. Målet med konseptet er at deltagerne skal finne kjærligheten – og uansett hvor enkelt eller vanskelig dette høres ut, er det noe vi har som ambisjon å levere på. Konseptet går sin seiersgang over store deler av verden, og planen er å bygge en langsiktig satsing med hovedfokus på yngre målgrupper, først og fremst på de digitale plattformene til TV 2, sier Nakken.