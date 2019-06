– I ferd med å bli en selvmordspakt

Hakkespettboka er en fiktiv bok fra Disney-tegneseriene. Boka inneholder all verdens kunnskap i verdens minste format og er forbeholdt medlemmene i speiderbevegelsen Hakkespettene, hvor blant annet Ole, Dole og Doffen er «flerestjerners generaler».

Uttalelsen kan tolkes som et stikk til Venstres Abid Raja, som hadde denne reaksjonen på bompenge-ønskene fra Frps-landsstyret.

– En virkelighetsfjern drøm fra Disneyland. Nei til alt er det kontante svaret, sa Raja.

– Kan uttalelsen tolkes som et stikk til Raja?

VENSTRE: Abid Raja i Venstre kalte Frp-kravene en «virkelighetsfjerne drøm fra Disneyland». Foto: Hagen, Fredrik

– Nei. Jeg brukte begrepet «hakkespettbok» fordi det var boken som Ole, Dole og Doffen slo opp i hver gang de skulle finne det korrekte svaret eller løsningen på et problem. Granavold-plattformen er ikke en slik bok! Verden beveger seg hver dag og da må selvsagt regjeringen utforme ny politikk på ulike områder. Som for eksempel IS-barna og bompenger. Det kalles politikk.

– Dere diskuterte bompenger i Granavolden, mens å hente hjem barn av IS-foreldre ikke var aktuelt på det tidspunktet. Er ikke sakene forskjellig?

– Det er verdt å minne om at plattformen er et grunnlagsdokument og ikke en selvmordspakt. Nå har Frp fått et konkurrerende parti og det er en uforutsett hendelse. Vi kan ikke late som det ikke eksisterer. Dette er en viktig sak for oss, og jeg lurer på hva som egentlig er så viktig med bompenger for KrF og Venstre?

– Det fører jo til at man kjører mindre bil?

– Kjører du mindre bil får du mindre bompenger og da får du mindre til kollektivtrafikk. Løsningen her er at de kollektivreisende for betale for sin egen reise, svarer Frp-politikeren.

Forventer gjennomslag før budsjettet

Grøvan i KrF sa til TV 2 at man ikke kan forhandle om seire som koster bompenger før i august, da budsjettet for 2020 skal spikres.

Tybring-Gjedde forventer at Frp får svar før Stortinget tar sommerferie.

– Tror du på gjennomslag?

– Det er åpenbart at vi må ha gjennomslag. Vi må diskutere dette i stortingsgruppa før Stortinget går fra hverandre og det har vært snakk om et nytt landsstyremøte. Det er mange ting man har satt av penger til nå, og budsjettet kommer ikke som julekvelden på kjerringa i august. Det er ikke vanskelig å få til en seier nå. Om man ikke kan være spesifikk, så får man si at det kommer en betydelig seier.

– Og hvis det ikke blir en seier?

– Vi har et landsstyrevedtak som vi må forholde oss til. Man kan ikke vente til budsjettet. Tar man ikke hensyn til vedtaket og da er det ikke vits at man møter opp. Det er partiets høyeste organ og for Frp et høyere organ enn Granavolden-erklæringen.

Grå partier

Tybring-Gjedde ber alle regjeringspartiene gå i seg selv.

– Alle må gå i seg selv og stille spørsmål ved hva som er unikt ved sitt parti. Alle sliter på målingene og regjeringsslitasjen er stor hos alle partiene. Man må gi partiene tydeligere seire, hvis ikke blir at en grå masse i midten, sier han.