Jeg har en Mitsubishi Outlander 2016-modell. Problemet er at radioen svitsjer kanal av seg selv, dette skjer nå hele tiden med få minutters mellomrom.

Og den skifter alltid til Radio Vinyl, men den skifter da aldri derfra til annen kanal. Selv etter at jeg har stoppet bilen og starter den igjen, så holder den seg på Radio Vinyl. Problemet skjer både på korte og lange turer. Jeg har selvfølgelig vært i kontakt med bilfirma. De mener at det er DAB og signalene derfra som er problemet.

Men nå har jeg snakket med mange andre som ikke har dette problemet. Så det må da være noe med radioen i bilen? Kjenner dere til dette problem med denne type bil eller andre bilmerker? Og hva kan jeg gjøre/kreve fra bilforhandler? På forhånd takker for svar!

Benny svarer:

Heisann! Dette med overgangen til DAB+ har ikke fungert helt knirkefritt. Jeg får stadig spørsmål fra folk som sliter litt, slik som du gjør, med å få dette til å fungere optimalt. Selv om det er en fattig trøst, så er du altså ikke alene om dette.

Jeg har selv DAB+ i min bil (originalt, og ikke adapter) og må si det fungerer veldig bra. Unntaket er tunneler.

Jeg kjenner ikke til radioen i din Mitsubishi, og hvordan de ulike innstillingene og funksjonene fungerer der. Men regner med at dette er en original DAB+ radio?

Svaret må uansett bli litt generelt og gjelder både for originale og ettermonterte adaptere.

Slik du beskriver problemet, høres det litt ut som om du har dårlig mottak. Da er det nesten alltid feil med antennen, eller at jordingen til denne er for dårlig. Så det tenker jeg er det aller første som må sjekkes. Særlig det med jordingen er veldig viktig om man bruker ettermontert adapter.

Et annet og veldig enkelt tips kan være å oppdatere kanallisten din om det er lenge siden du gjorde dette. Det sikrer at du får inn kanalene som er tilgjengelig der du er. Radioen "husker" frekvensen der du gjorde oppdateringen sist, og vil lete etter denne. Ikke alle DAB-radioer fanger opp en ny kanal automatisk – derfor er oppdatering av kanallisten viktig. .

En annen mulig feil om man mister kanalen man lytter på er at "Following-service" funksjonen er skrudd av. Da vil ikke radioen klare å fange opp nye signaler fra andre regioner og den søker automatisk videre. Med denne funksjonen på, vil radioen selv søke opp det sterkeste signalene til den kanalen du lytter på og automatisk bruke det. Den "Follow-funksjonen" kan ha flere navn. Både DAB to DAB, eller kanalforfølgelse, det er det samme.

Som nevnt innledningsvis – ikke alle er like fornøyde med overgangen til DAB+, men jeg kjenner ikke til noen bilmerker som er dårligere enn andre.

Jeg vil også tro at om du følger tipsene over, så bør problemet kunne løses. Det du bør forvente av forhandleren er at de tar dette på alvor og legger seg i selen for å hjelpe deg med å finne feilen.

Håper uansett at du fikk noen tips her. Om du fortsatt ikke får det til å fungere tilfredsstillende, så søk hjelp hos de som skjønner seg på slikt. Må innrømme at dette ikke akkurat er min paradegren ...

Vi kan jo oppfordre våre kunnskapsrike lesere, om noen har en ide om hva som kan være feil her, skriv inn i kommentarfeltet under!

Lykke til!

