– Slik det ser ut nå, så stiller vi ikke på dette, sier Hans Falk, sykkelforbundets sportssjef, til TV 2.

Til mesterskapet i Yorkshire i september introduserer det internasjonale sykkelforbundet (UCI) en ny øvelse: Team Time Trial Mixed Relay. Dette er en lagtempo for nasjonene der man stiller med tre herrer som veksler med tre kvinner i en stafett.

Får kraftig kritikk

– Jeg er usikker på om vi har ryttere som er villige til å stille på dette, og som vil prioritere dette i VM-uka. Hvis man skal sykle lagtempo, så må man trene sammen. Det er vanskelig å finne tid til dette, forklarer Falk.

Nyheten om at denne øvelsen blir introdusert kom i fjor høst. Dette ble møtt med sterk kritikk, blant annet fra Matt White, sportsdirektør i Mitchelton-Scott.

– Det er ikke behov for en Mikke Mus-øvelse som dette, sa White - som helst skulle sett at UCI beholdt det eksisterende systemet med separat lagtempo for menn og kvinner - der de sykler for sine arbeidsgivere og ikke for nasjonene.

– Jeg synes det er rart at UCI tar bort lagtempo for proffene fordi det ble for dyrt, og så må vi som forbund ta kostnaden. Hele vårt elitebudsjett er en brøkdel av proffenes, sier Falk.

B-lagsstempel

Sportssjefen i forbundet vil ta en runde med de aktuelle norske rytterne før han konkluderer, men han legger ikke skjul på at han tror konklusjonen blir nei fra Norge. TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, har forståelse for holdningen.

– Jeg reagerer ikke på dette, selv om Norge da mister en mulighet til medalje. Dette er ikke en prioritert hos de beste rytterne i VM, de tenker på individuell tempo eller fellesstart. Da blir en slik konkurranse et forstyrrende element. Jeg tror de nasjonene som stiller på dette, vil møte opp med sine B- og C-lag.