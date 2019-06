Venstre ble orientert om forslaget fra Fremskrittspartiet onsdag, ifølge TV 2s kilder.

I mai presenterte regjeringspartiene en enighet om kompensasjon til pelsdyrbønder.

Tre representanter fra regjeringspartiene har varslet at de ikke kommer til å stemme for forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen. Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) begrunner det med at kompensasjonen som tilbys pelsdyrbøndene, er for dårlig.

Nå håper man kompromisset skal hindre at noen stemmer imot en av Venstres største seire i regjeringen. Steffensen har ikke besvart TV 2s henvendelse om kompromisset er godt nok.

Kompromisset legges frem som et løst forslag i saken og fremmes av Frp Morten Ørsal Johansen på vegne av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

«Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette». heter det i kompromisset.

– For Venstre er det en stor seier at vi i dag sikrer avvikling av pelsdyrnæringa, men vi er også opptatt av at pelsdyrfarmerne skal behandles på en god måte. Dette forslaget sikrer at vi nå får fulgt med på konsekvensene av dagens vedtak, og at ingen kommer urimelig ut av den ordningen det nå er flertall for, sier Venstres Guri Melby.

Regjeringen ønsker at bøndene skal få et pengebeløp basert på hva den bokførte verdien på gården er. Den verdien er ofte langt lavere enn den faktiske verdien.

Kompromisset gir en åpning for å justere dette gapet, slik TV 2 forstår kompromisset.

I regjeringsforhandlingene på Jeløya i 2018 fikk Venstre gjennomslag for at pelsdyrnæringen skal legges ned innen 2025, til tross for stor motstand i Høyre og Fremskrittspartiet.

