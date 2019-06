Nå forteller Svein Ludvigsen sin versjon

Saken oppdateres fortløpende!

Like før klokken ni torsdag morgen ankom Svein Ludvigsen (72) Nord-Troms tingrett.

Han gikk inn i rettssal åtte, tok av seg solbrillene, hang jakken på stolen og tok plass ved siden av sine to forsvarere.

Planen er at han skal begynne sin forklaring klokken 10.40. Da skal han svare på anklagen om at han har misbrukt stillingen sin som fylkesmann til å utnytte tre mannlige asylsøkere seksuelt.

Frem til nå har det vært lukkede dører for alle andre enn pressen. Når Ludvigsen skal forklare seg, åpnes salen også for publikum. Mange tilhørere har tatt plass for å høre forklaringen.

– Dette er ikke noe han ser frem til, men han er forberedt, sier Ludvigsens forsvarer Per Zimmer til TV 2.

Blir 72-åringen funnet skyldig, risikerer han inntil 12 års fengsel.

FORSVARET: Kai Vaag (t.v.) og Per Zimmer forsvarer Svein Ludvigsen. Foto: NTB Scanpix

Kommentator: – Troverdige

Rettssaken mot den tidligere fiskeriministeren, fylkesmannen, Høyre-nestlederen og stortingsrepresentanten begynte tirsdag.

På spørsmål om han erkjenner straffskyld, svarte 72-åringen et klart og tyelig «nei». Ludvigsens forsvarere ba om at han skulle få forklare seg først, men det gikk ikke dommeren med på.

Fakta om Svein Ludvigsen og straffesaken mot ham - Norsk politiker fra Høyre. Født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms.

- Nestleder i Høyre i perioden 1990–1991. Stortingsrepresentant for Troms i årene 1989–2001 og leder av næringskomiteen i 1993–1997.

- Fiskeriminister i perioden 2001–2005.

- Fylkesmann i Troms fra 2001 til 2014, men tiltrådte først i 2005.

- Desember 2015 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep.

- Saken ble henlagt i april 2016 på grunn av bevisets stilling. Desember 2017 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep på nytt av en annen person.

- 3. januar 2018 ble Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede, inkludert overgrepsanmeldelsen som ble henlagt. Alle tre kom til Norge som asylsøkere.

- Torsdag 4. januar ble han varetektsfengslet i en uke. Uken etter ble fengslingen forlenget med fire uker til 8. februar. Han ble deretter løslatt.

- Han erkjenner ikke straffskyld. Før sommerferien i fjor tok Ludvigsen selv initiativ til å bli avhørt på nytt, med henvisning til at han ikke hadde hatt tilgang til egne notater under avhørene.

- I august sendte statsadvokat Tor Børge Nordmo saken tilbake til politiet slik at de kunne sluttføre etterforskningen.

- Onsdag 28. november tok statsadvokaten ut tiltale mot Ludvigsen. Rettssaken er berammet i Nord-Troms tingrett 11.–25. juni.

Kilde: NTB/TV 2

I stedet har de to første rettsdagene blitt brukt til å høre de tre fornærmede asylsøkernes forklaringer.

– De har fortalt historier om hvordan Svein Ludvigsen skal ha utnyttet maktposisjonen sin. Dette har de gjort uavhengig av hverandre, noe som gir dem troverdighet. Jeg vil tro at deres vitnemål blir et av de sterkeste kortene i aktors prosedyre, sier rettskommentator Inge D. Hanssen.

Vurderte å drepe Ludvigsen

Det ene offeret, en 25-åring, skal ha blitt utnyttet seksuelt i seks år. Han fortalte hvordan Ludvigsen oppsøkte asylmottaket han bodde på, og at dette ble starten på en seksuell relasjon mellom de.

Mannen sier at han følte seg presset til å være med fordi han fryktet hva som ville skje med statsborgerskapet hans dersom han brøt ut. På et tidspunkt skal han ha vurdert å drepe Ludvigsen.

FORKLARTE SEG: 25-åringen, som opplever hendelsene som svært skamfulle, brøt sammen flere ganger da han forklarte seg. Foto: Ane Hem / NTB Scanpix

– Han sa at han kjente alle. Politiet og myndigheter. Han sa at kongen var bestevennen hans. Og han sa at han kunne ringe både UDI og IMDI, og at de kunne få meg kastet ut av Norge, sa mannen.

AVBILDET: Fornærmede og Ludvigsen avbildet i Oslo i november i 2017. Foto: Politiet

Påtalemyndigheten har sikret seg et bilde som skal vise Ludvigsen og fornærmede mens de har seksuell omgang på et hotellrom.

Lokket med Solberg

Den andre fornærmede, en mann i 30-årene, forklarer at han kom i kontakt med Ludvigsen da han vasket kontoret hans på fylkeshuset i Tromsø i 2014. Ludvigsen skal ha bedt ham om å løfte opp genseren sin før han skal ha skrytt av at fornærmede hadde fin mage.