1. september går Rune Bjerke av som konsernsjef i DNB etter 13 år i bedriften.

Styret i DNB har bestemt at det er finansdirektør Kjerstin Braathen som tar over for Bjerke.

– Styret har lett etter den best egnede kandidaten til å lede DNB på neste etappe. Det har vi funnet, og vi er glade for at Kjerstin har takket ja til denne oppgaven. DNB er en viktig samfunnsinstitusjon. Derfor må vi ha en konsernsjef som bidrar til høy tillit i samfunnet rundt oss, som gir kundene våre gode opplevelser og som sikrer god lønnsomhet så banken kan investere i vekst og nye produkter, sier styreleder Olaug Svarva i en pressemelding.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Styret startet arbeidet med å finne hans erstatter denne vinteren, og skriver at de hadde mange gode kandidater.

– Etter styrets mening er det en stor fordel å ha funnet en intern etterfølger med 20 års erfaring fra DNB. Vi er sikre på at Kjerstin, sammen med alle dyktige medarbeidere i DNB, vil kunne fortsette å utvikle bra produkter og tjenester til våre kunder, fortsetter Svarva.

I tillegg til jobben som finansdirektør, har Braathen vært konserndirektør for bedriftmarkedet og har tidligere jobbet med shipping og offshore i 13 år. Hun har også vært styreleder i flere av DNBs heleide datterselskaper.

– Jeg føler meg utrolig privilegert å få muligheten til å lede dette supersterke DNB-laget. Vi har et stort samfunnsansvar, og DNB er viktig for kunder over hele Norge. Vi er der for våre kunder gjennom alle viktige faser av livet, og vi gir rot for de som tør å følge deres drømmer, og derved skape jobber og verdi for samfunnet. Jeg ser virkelig ut frem til 1. september, sier Braathen i samme pressemelding.