Nye biler blir stadig mer avanserte og har fått mye nytt utstyr de siste årene. Dette handler om både sikkerhet, luksus og komfort.

Mye av dette har også blitt rimeligere i innkjøp. Utstyr som tidligere var svært kostbart, har nå blitt tilgjengelig for langt flere.

Men hva skjer når noe av dette går i stykker? Jo, da kan det fort bli veldig kostbart.

– At mange av bilene som topper salgslistene er gunstige i innkjøp, overrasker ikke mange. Men at enkelte deler kan koste opp mot 100.000 kroner å skifte, er nok ikke alle klar over, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Må skifte hele delen

I dag er støtfangere, speil og frontvinduer ofte proppfulle av ny og avansert elektronikk som fordyrer reparasjoner kraftig. I tillegg kommer alt som er inne i bilen - som dashbord, ratt, førersete og infotainmentskjerm.

– Selv om vi i forsikringsbransjen er vant til at det er dyrt å reparere skader på moderne biler, blir vi likevel stadig kraftig overrasket over hva enkelte deler koster i innkjøp, sier Voll.

– Deler som tidligere kunne repareres, må nå ofte skiftes i sin helhet. Tidligere besto en frontlykt gjerne av flere deler. I dag er den ofte laget som en komplett del og ment til å vare hele bilens levetid. Noen av de dyreste lyktene Gjensidige har dekket etter skade det siste året har kostet nærmere 50.000 kroner og da snakker vi kun om én lykt, sier Voll.

Derfor er det så dyrt å ha enkelte biler på verksted

Arne Voll i Gjensidige forteller at også bransjen blir overrasket over prisen på mange deler til nyere biler.

Over 30.000 for et speil

Du tenker kanskje ikke over at førersetet du sitter i kan ha varme, motor som styrer setet i alle retninger, kanskje også massasje og lufting? Det sier seg selv at dette kan bli dyrt, den dagen det slutter å fungere.

Det samme gjelder speil som har fått stadig flere funksjoner. Gjensidige har sett flere tilfeller der et speil med avansert innhold koster over 30.000 kroner å skifte.

Passe på etter garantien

Typiske steder med mange komponenter og mange dyre deler er: Sidespeil, støtfangere, lykter, frontgrill, infotainmentskjermer, førersete og frontvindu.

Selv om bilene i dag ofte har god kvalitet, er det likevel ikke til å komme fra at deler slites og elektronikk slutter å fungere. Det er først da kostnadene virkelig begynner å rulle og Voll tror mange må bli mer bevisst på hva det faktisk kan koste å eie bil, spesielt når den er blitt noen år.

– Biler solgt nye i Norge har normalt fem års garanti. Men i årene etterpå skal en passe litt på, sier han.

Ja, det kan faktisk koste 5.000 kroner å bytte en lyspære

En gang var speilet bare et speil. Nå kan det være mye mer enn det, da blir også prisen deretter.

Noen eksempler på delepriser, fra Gjensidige:

– Frontlykt på en litt eldre BMW: 32.000 kroner.

– Hovedlykt til en Audi A6 Allroad 2013-modell: 42.000 kroner + montering. En hovedlykt til en ny Tesla 3 modell koster til sammenligning «kun» rett over 5.000 kroner.

Skadet avstandsradar i en Toyota måtte skiftes etter en kollisjon. Delene alene kostet over 79.000 kroner.

Komplett batteripakke til eldre, elektrisk varebil: 230.000 kroner

Navigasjonsskjerm Nissan Leaf: 32.078 kroner. Ladekabel til samme bil: 24.027 kroner.

Komplett lykt til en Mercedes C 250 2015-modell: Pris komplett med adaptiv lyskaster, styreenhet og spenningsregulator kr. 42.000,- (Arbeid inkludert)

En Lexus LED-lykt med trippel beam ble skadet. Ny pris 46.000 kroner.

– Alle disse prisene er inkludert moms. Det er viktig å poengtere at moms blir lagt til på deler og ved reparasjoner også på elbiler. På generelt grunnlag vil jeg også understreke at disse prisene sikkert kan variere voldsomt, noe som også gjelder vanlige delepriser og reparasjoner, avslutter Arne Voll.

