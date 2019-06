Mattilsynet advarer – frykter ny brunsnegle

Mattilsynet advarer nordmenn mot kjøp av planter fra utlandet, særlig gjennom internett.

– Kjøper du planter fra utlandet, risikerer du at det følger med skadedyr og plantesykdommer som kan gjøre stor og uopprettelig skade, sier Are Tømmerberg Sletta, sjef for planteseksjonen i Mattilsynet, i en pressemelding.

Andre land i Europa har problemer med mange skadedyr og plantesykdommer som vi foreløpig ikke har i Norge.

– Om vi ikke er forsiktige når vi handler planter og jord fra andre land, kan det få store konsekvenser, sier Tømmerberg Sletta.

Skjult smitte

Plantehelsen i Norge er god sammenlignet med andre europeiske land. Men økende handel, både kommersiell og privat, øker risikoen for at nye sykdommer eller skadedyr får fotfeste også her.

Plantene kan nemlig ha en uønsket blindpassasjer som truer norsk plantehelse. Dette kan være plantesykdommer, insekter, snegler, nematoder eller andre organismer som bakterier, virus og sopp som kan gjøre stor skade på planter i private hager og landbruket, og i skog og naturen for øvrig.

– Vår erfaring er at mange handler planter på nett og via sosiale medier uten å være klar over konsekvensene det kan få og kravene i regelverket. Det gjør oss bekymret, sier Tømmerberg Sletta.

Flere av skadedyrene og plantesykdommene kan ligge latent i planter og jord i lang tid før eggene klekkes eller sykdommen bryter ut. Dette gjør det vanskelig å oppdage og bekjempe, før de er spredt og ikke lenger mulig å utrydde.

Selv om plantene ser friske ut, kan de altså skjule smitte.

Ønsker ikke «ny brunsnegle»

Mattilsynet er kjent med at såkalt useriøse aktører selger planter. Dette er for eksempel utenlandske firmaer som utgir seg for å være norske, eller firmaer som tilbyr å ha handle planter på egen risiko uten nødvendig plantesunnhetssertifikat.

Da den forhatte brunsneglen kom til Norge på slutten av 1980-tallet, var det trolig med importerte planter eller jord. Siden den gang har den spredt seg til store deler av landet, og gitt betydelige problemer for hageeiere og jordbrukere.

– Vi ønsker ikke å få en «ny brunsnegle» til landet. Det tror vi ikke at noen hageeiere heller ønsker, og i hvert fall ikke de som driver med kommersiell dyrking, sier Tømmerberg Sletta.

Sykdommer eller dyr som truer planter kan gjøre stor skade i private hager, men er gjerne enda verre for landbruket, hvor det kan føre til store avlingstap om de blir spredt.