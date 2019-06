Fotballryktene: – Liverpool ønsker seg Nabil Fekir

Mail hevder at Liverpool fortsatt er interessert i Lyons Nabil Fekir, etter at han var nære en overgang i fjor. Liverpool vil derimot ikke betale summen de avtalte med klubben forrige sommer. Den lød på om lag 583 millioner kroner.

Manchester City-manager Pep Guardiola benekter at han vurderer en fotballpause etter neste sesong. Det melder Independent.

Juventus sin sportsdirektør, Fabio Paratici, har ankommet London for å bli enige med Chelsea om Maurizio Sarri sin overgang. Det melder Calciomercato. Mail hevder at Chelsea kommer til å nekte Sarri å gå før den italienske klubben går med på deres kompensasjonskrav. Det har vært spekulert i om Chelseas forsvarsspiller Emerson Palmieri også skal til Juventus, men 24-åringen sier han trives på Stamford Bridge. Det melder Star.

Ifølge Evening Standard har Manchester United avsluttet jakten på Gareth Bale. Mirror hevder at Manchester United ønsker minst 1,6 milliarder kroner for Paul Pogba.

Matthijs de Ligts agent Mino Raiola har møtt PSGs sportsdirektør Antero Henrique angående overgangen til 19-åringen. Ifølge RMC Sport er klubbene nærme å bli enige om en sum på om lag 733 millioner kroner. ESPN melder at PSG har tilbudt De Ligt en femårsavtale på om lag 116 millioner kroner i året. Express skriver derimot at Raiola har nektet for å ha diskutert en avtale med PSG i Frankrike.

West Ham er nærme en signering av Villarreals Pablo Fornals. The Guardian hevder at avtalen på om lag 264 millioner kroner kan være klar mot slutten av uken.

Ifølge samme avis skal Tottenham være interessert i Tanguy Ndombele, og er villige til å betale om lag 489 millioner kroner. Lyon ønsker derimot 733 millioner kroner for 22-åringen. Det melder Guardian.

Chelsea vil ikke kjøpe Mateo Kovacic etter han har vært på utlån fra Real Madrid. Ifølge Mail ser 25-åringen ut til å returnere til Inter, som han spilte i før overgangen til Real Madrid.