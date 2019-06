Slik spilles kampene i neste sesongs Premier League

Se komplett terminliste i altomfotball.no her! Første runde + kampoppsettet til Liverpool og Manchester United ligger lenger nede i saken.

– Rettferdig

Premier League offentliggjorde onsdag kampoppsettet for den kommende sesongen, og allerede i den første serierunden er det duket for en godbit.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United tar imot Chelsea hjemme på Old Trafford før Wolverhampton venter på bortebane i runden etter.

For Liverpools del starter sesongen med hjemmekamp mot nyopprykkede Norwich fredag kveld, mens regjerende mester City åpner borte mot West Ham.

– Jeg synes det ser ut som at Premier League har behandlet de antatte topplagene rettferdig. Både Manchester United og Liverpool får en grei åpning, Manchester City får en tilsynelatende tøff desember måned, mens Liverpools siste tre kamper ser mye vanskeligere ut enn Citys. Men før den tid kan ting naturligvis allerede være avgjort i ett av lagenes favør eller begge være hektet av for den saks skyld, sier TV 2s Premier League ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Etter den elendige avslutningen på sist sesong har Solskjær et enormt press på seg fra første kamp. Det kommer til å bli en knalltøff åpningskamp for Manchester United på Old Trafford. Wolverhampton borte i runde to er en ny tøff oppgave, og sist sesong tok bare Manchester United ett poeng mot Wolves i sine to oppgjør i Premier League, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Tøff avslutning for Liverpool

Kampene mange ser frem til i løpet av sesongen er mellom Liverpool og Manchester United. Det første oppgjøret mellom klubbene spilles på Old Trafford i niende runde 19. oktober. Anfield-oppgjøret spilles i 23. runde 18. januar. Da kommer Liverpool fra bortekamp mot Tottenham.

I fem av de første tolv serierundene møter Liverpool lag fra topp seks. Jürgen Klopp og Co. kan også få en tøff avslutning på sesongen med kamper mot Arsenal (b) og Chelsea (h) i henholdsvis 36. og 37 serierunde.

Manchester-derbyene spilles i 16. serierunde (7. desember) på Etihad og i 29 serierunde (7. mars) på Old Trafford.

Manchester City og Liverpool kjempet om Premier League-tittelen helt inn til målstreken i forrige sesong. De to mesterlagene barker sammen i 12. serierunde (9. november) på Anfield og i 32. serierunde (4. april) på Etihad.

Arsenal får en tøff åpning med Liverpool borte (3. serierunde), Tottenham hjemme (4. serierunde) og Manchester United borte (7. serierunde).