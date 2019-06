I en ny undersøkelse fra Nav ser de på om mottak av hjelpestønad fra barn, og mottak av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd senere i livet påvirkes av når på året man er født.

De finner at barn født sent på året har betydelig høyere risiko for å motta hjelpestønad enn barn født tidlig på året.

– Sammenhengen er sterkest blant gutter. Det er ingen sammenheng mellom fødselsmåned og mottak av hjelpestønad for barn i alderen 0-5 år blant gutter, mens vi finner en svak sammenheng blant jenter. For begge kjønn er det likevel slik at forskjellen i all hovedsak oppstår etter skolestart, heter det i artikkelen.

Dette støtter antakelsen om at sammenhengen handler om å være yngst i en skoleklasse, ifølge Nav.

– Blant de som er født sent på året er det langt flere som har ADHD-diagnoser, og det forklarer nesten hele forskjellen i mottak av hjelpestønad sammenlignet med de født tidlig på året, skriver de videre.

Mottar oftere uføretrygd

I undersøkelsen kommer det også frem at det er en tendens til at de som er født i november og desember oftere mottar uføretrygt i 20-årsalderen sammenlignet med de som er født i januar.

– Blant jenter er det for eksempel 0,2 prosentpoeng flere mottakere av uføretrygd blant de født i desember sammenlignet med de født i januar. Denne sammenhengen er svakere enn den vi så for mottak av hjelpestønad, men særlig blant jenter har vi grunnlag for å hevde at denne sammenhengen er reell.

Flere får AAP

Ved mottak av arbeidsavklaringspenger (APP) ved fylte 20 år finner de en klar tendens til at både gutter og jenter født på året oftere mottar ytelsen.

– Vi finner videre at mange av de som mottok hjelpestønad fordi de var født sent på året, senere begynner å motta AAP.