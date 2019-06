Klokken 02.00 natt til torsdag fikk brannvesenet melding om automatisk brannalarm i en papirkvern tilhørende Norsk Gjenvinning i Haraldrudveien i Oslo.

Nødetatene rykket ut til stedet, og da de kom fram var de ansatte allerede godt i gang med slukningforsøk.

– Ansatte på stedet gjorde en kjempejobb før vår ankomst, og sørget nok for at de unngikk en storbrann, skriver Oslo 110-sentralen på Twitter.

Brannvesenet startet slukningsarbeidet da de ankom stedet, og like etter klokken 04 meldte politiet at brannen var slukket.

– Det skal ha vært røykutvikling i en papirkvern etter kraftig varmegang, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Roser de ansatte

Fungerende vaktkommandør i Brannvesenet, Morten Bratli, roser innsatsen til de ansatte.

– God brannvernopplæring og gode rutiner gjør at du ligger et hestehode foran. Det gjelder både hjemme og på jobb. Det lønner seg for alle å være forberedt, sier Bratli til TV 2.

Brannvesenet rykket ut til stedet med åtte biler. Bratli forteller at dette er standardprosedyre for industribygg.

– Brannvesenet i Norge operer med flere innsatsnivåer, og dette er det høyeste innsatsnivået. I natt ble det også kjørt ut spesialutstyr som er svært godt egna til store bygg, forteller vaktkommandøren.

Brant i 2018

Det er ikke første gang det brenner på denne adressen. I mars 2018 kollapset taket på bygget etter at en brann brøt ut.

Store sorte røykskyer var synlig over store deler av Oslo, og brannvesenet jobbet i flere timer for å få kontroll på flammene. Rundt 20 timer etter at brannen oppsto var det fortsatt mye hardpakket papir som brant.

To personer ble også fraktet til legevakt for tilsyn av lege.